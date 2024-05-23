Банки Монголии стали блокировать расчеты с россией — Finance.ua

Банки Монголии стали блокировать расчеты с россией Сегодня 16:32 — Мир

Банки Монголии стали блокировать расчеты с россией

Финансовая блокада россии странами, которые кремль называет «дружественными», продолжает усиливаться.

Следом за Турцией, ОАЭ и Китаем проблемы с платежами у российских компаний возникли в Монголии.

Об этом в среду на конференции «Перспективы развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества Монголии и стран ЕАЭС» рассказал руководитель международной лаборатории исследования внешней торговли РАНХиГС Александр Кнобель, пишет The Moscow Times

По его словам, монгольские банки опасаются риска вторичных санкций США — то есть мер по нарушению действующего санкционного режима. В декабре американский Минфин получил дополнительные полномочия, позволяющие ему отрезать от финансовой системы США любой банк мира, содействующий российскому ВПК.

«Эту проблему необходимо решать на двустороннем уровне», — заявил Кнобель. Однако пока что дипломатические усилия российского МИД и кремля не принесли плодов.

Переговоры с Турцией, банки которой с начала года блокируют платежи из россии, шли с февраля. Но решить проблему так и не удалось, признал в апреле посол рф в Анкаре Алексей Ерхов. Он обвинил в происходящем «американцев и евросоюзовцев», которые, по словам дипломата, «разрушают здание российско-турецкого торгово-экономического сотрудничества».

Затем трудности возникли в ОАЭ — одном из крупнейших антисанкционных «хабов» российской экономики. По данным Reuters, банки массово ужесточили требования по соблюдению санкций, а First Abu Dhabi Bank (FAB) и Исламский банк Дубая (DIB) заблокировали несколько счетов, связанных с торговлей российскими товарами.

В Китае на март было приостановлено 80% расчетов с россией, подсчитали эксперты Института финансовых исследований Чон-ян при Китайском народном университете в Пекине. В крупнейших банках платежи зависали на недели, рассказывали The Moscow Times российские импортеры. Китайские же экспортеры обращаются за помощью к мелким банкам или подпольным операторам платежей, а некоторые, отчаявшись, отказываются от работы с россией в принципе, писал Reuters.

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Визит в Китай президента рф владимира путина, похоже, оказался бессильным исправить ситуацию. По итогам переговоров с главой КНР Си Цзиньпином путин не сообщил о конкретных мерах по решению проблемы платежей.

«Понять мотивы поведения крупных финансовых учреждений можно — никто не хочет нести какие-то потери», — оправдывался российский президент.

Фінансовий клуб По материалам:

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