Финансовые «партнеры» рф отказываются от платежной системы «Мир» — Bloomberg Сегодня 11:45 — Финтех и Карты

Финансовые «партнеры» рф отказываются от платежной системы «Мир» — Bloomberg

Большинство стран, изначально согласившихся обслуживать российскую платежную систему «Мир», отказались от этого сотрудничества под угрозой санкций Минфина США.

Об этом сообщило агентство Bloomberg

«Международные амбиции россии по воплощению собственной альтернативы платежным системам Visa и Mastercard потерпели крах, поскольку даже некоторые из ее ближайших союзников отказались от платежной системы „Мир“ после угрозы США наложить санкции на всех, кто будет помогать или поддерживать ее использование», — отмечается в сообщении.

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При этом уточняется, что из девяти стран, сначала согласившихся на обслуживание системы «Мир» после первой волны ограничений со стороны Соединенных Штатов в 2014 году, банки шести стран впоследствии отказались это делать. Причем они отменили договоренности через два месяца после того, как Министерство финансов США обнародовало свое предупреждение в сентябре.

По информации Bloomberg, в банке россии были удивлены отказом таких «дружественных» стран от сотрудничества с российской платежной системой.

Как сообщалось, прекратили полностью или сократили сотрудничество с системой Мир банки в Узбекистане, Таджикистане, Кыргызстане, Казахстане, Вьетнаме и Турции.

Укрінформ По материалам:

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