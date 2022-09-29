Турция нашла для россиян альтернативу банковской системе «Мир» — Finance.ua
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Турция нашла для россиян альтернативу банковской системе «Мир»

Финтех и Карты
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Турция нашла для россиян альтернативу банковской системе «Мир»
Турция нашла для россиян альтернативу банковской системе «Мир»
Турция разрабатывает «билетную карту» для российских туристов, которая должна стать альтернативой системе «Мир».
Об этом сообщает Sabah.
«Туристические организации работают над формулой, похожей на билетную карту, чтобы решить проблему без нарушения санкций. Соответственно, туристы из россии при покупке турпакетов будут платить за „билет“, как за карту», — пишет издание.
Как пишет издание, россияне смогут использовать эту карту в ресторанах, магазинах и развлекательных заведениях.
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Напомним, 15 сентября 2022 г. США и ЕС усилили давление на Турцию в связи с тем, что российская платежная система подключена к турецким банкам.
В ЕС опасаются, что банковский сектор Турции является лазейкой, позволяющей россии обходить санкции.
21 сентября появилась информация, что банки Казахстана, Вьетнама и Армении, ранее принимавшие карты «Мир», перестали работать с российской платежной системой.
российские карты «Мир» еще принимают банки в Южной Корее, Узбекистане, Беларуси, Кыргызстане, Таджикистане, а также непризнанных Южной Осетии и Абхазии.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
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