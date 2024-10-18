путин пытается заблокировать выход из россии двух последних крупных западных банков — Bloomberg 18.10.2024, 11:32 — Фондовый рынок

путин пытается заблокировать выход из россии двух последних крупных западных банков — Bloomberg

Австрийский Raiffeisen и итальянский UniCredit испытывают проблемы с продажей своих «дочек» в россии, чтобы выполнить требование Европейского центробанка о полном выходе с российского рынка. Власти рф дали понять, что заблокируют продажу местных подразделений любому лицу, которое может попасть под западные санкции, пишет Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Такая ситуация делает невозможным шанс продажи банков российскому покупателю, тогда как потенциальных иностранных инвесторов блокируют западные регуляторы, отметило агентство.

Кремль видит в западных банках жизненно важный канал для трансграничных платежей, отметил один из собеседников Bloomberg.

Читайте также Raiffeisen заявил о сокращении своего прибыльного бизнеса на территории россии

Если Raiffeisen и UniCredit покинут рынок рф, единственным крупным банком, проводящим операции в валюте, останется Газпромбанк. Он не попал под европейские санкции, сохраняет доступ к SWIFT и продолжает получать платежи из Европы за газ.

Действующие правила предполагают, что иностранные компании, желающие свернуть работу в рф, должны получить одобрение правительственной комиссии, а если сумма превышает 50 млрд рублей — то лично путина.

Новые правила оставляют продавцов ни с чем: скидка к цене актива должна составлять 60% (ранее 50%), а еще 35% (ранее 15%) нужно заплатить в бюджет в виде «налога на выход».

Читайте также Власти Австрии призвали Raiffeisen Bank отказаться от соглашения с Олегом Дерипаской

Главная цель таких мер — оставить иностранные активы в рф и не допустить оттока капитала, отмечают источники Bloomberg.

На начало 2024 года совокупные активы иностранных кредитных организаций в рф составляли $66 млрд. Это вдвое ниже, чем в довоенном 2021 году ($119 млрд), и почти в четыре раза меньше рекорда, установленного в 2012-м ($239 млрд).

В частности, RBI стал самым важным финансовым спасательным кругом для миллионов российских клиентов, желающих отправить евро или доллары за границу, хотя недавно он сократил такие услуги.

ЕЦБ с весны этого года требует от Raiffeisen и UniCredit значительно сократить свой бизнес в россии.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.