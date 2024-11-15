Bank of China начал блокировать юаневые переводы в рф из ее «дружественных» стран — Finance.ua

Bank of China начал блокировать юаневые переводы в рф из ее «дружественных» стран Сегодня 13:32 — Фондовый рынок

Четвертый по размеру активов банк Китая — Bank of China — стал чаще блокировать переводы в юанях из стран, которые россия использует для закупки товаров.

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Об этом рассказали представители бизнеса, юристы и консультанты, пишет The Moscow Times.

Так, недавно компания из ОАЭ не смогла перевести юани из казахстанского банка «ЦентрКредит» в китайский Chouzhou Commercial. Транзакция была заблокирована Bank of China, который выступает банком-корреспондентом для казахстанской кредитной организации, сообщил заместитель председателя правового комитета Ассоциации экспортеров и импортеров Владислав Донченко.

«При этом ни директор, ни основатель компании не имели формальных связей с россией», — подчеркнул он.

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По его данным, банк Chouzhou теперь просит платить ему из Казахстана только из тех банков, с которыми у него есть прямые корреспондентские отношения. Такие же проблемы возникали при переводе в Китай средств из банков Грузии и Армении, утверждает старший аналитик консалтинговой компании ITSWM Георгий Окромчедлишвили.

О подобных кейсах знает и секретарь генсовета российско-азиатского союза промышленников и предпринимателей Максим Спасский. Он напомнил, что у Bank of China самый серьезный и сложный комплаенс из китайских банков.

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«Только какое-то подозрение на опасность — они сразу не хотят производить платеж», — говорит Спасский.

В общем, по его словам, если говорить о закупках товаров из Китая, то «за несерьезные товары проходят платежи на небольшие региональные банки», но когда речь идет о поставках сложного оборудования или электроники, а плательщиком выступает компания из ОАЭ, Кыргызстана или Казахстана, «сходятся все карты».

Економічна Правда По материалам:

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