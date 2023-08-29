Банки начали сбавлять депозитные ставки — Finance.ua

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Банки начали сбавлять депозитные ставки

Кредит&Депозит
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Банки начали сбавлять депозитные ставки
Банки начали сбавлять депозитные ставки
Банки стали отказываться от рекордно высоких депозитных ставок по вкладам населения после начала в июле цикла снижения учетной ставки НБУ, когда ее сократили с 25% до 22%.
Об этом рассказали банкиры во время круглого стола, проведенного «Финансовым клубом».
«Пик ставок пришелся на июнь — июль, и уже с конца июля, когда была уменьшена учетная ставка НБУ, большинство игроков стали пересматривать свою процентную политику. И сейчас уже на рынке нельзя встретить предложение более 20% годовых. Сейчас ставки ниже, все банки их понемногу корректируют», — заявил начальник департамента розничного бизнеса банка «Глобус» Дмитрий Замотаев.
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По его словам, когда появилось понимание, что все же учетная ставка будет пересмотрена в этом году, банк «Глобус» еще за неделю до пересмотра учетной ставки существенно пересмотрел подходы к установлению «пиковой ставки» — снизили пиковую процентную ставку на 2%.
«И пришли к тому, что сейчас фактический пик у нас — это трехмесячный депозит. До этого это был 6-месячный депозит, то есть мы фактически сдвигаем пиковую ставку на более короткие сроки. И соответственно, чем дольше срок, тем клиенту это становится менее выгодным», — сказал Дмитрий Замотаев.
«В нашем банке произошло некоторое снижение ставок после снижения учетной ставки. Но это не сильно повлияло на приросты, которые мы видим уже в августе. И, во-вторых, рынок довольно осторожно, медленно снижает ставки, несмотря на 3% снижение учетной. Банки снизили где-то на 0,5−1,5%», — сообщила директор по розничному бизнесу Банка Кредит Днепр Екатерина Мелеш.
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Действительно, реакция банков на решение НБУ была умеренной.
«Мы не увидели по рынку снижения депозитных ставок на 2−3%. Даже за последний месяц 3-месячный UIRD вырос на 0,3% - до 14,4%. Но это не значит, что ставки не будут снижаться. В долгосрочном периоде ставки будут снижаться. И драйвером этих изменений будет снижение учетной ставки НБУ», — уверяет зампред правления Таскомбанка Артур Муравицкий.
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По словам директора департамента-трайба некредитных продуктов ПУМБ Дмитрия Коваля, они все еще предлагают ставки выше средних по рынку.
«Клиенты, которые инвестируют в долгосрочные депозиты, когда видят равную ставку на 3−12 месяцев, некоторые принимают решение уйти на короткий срок, потому что ставка та же, а кто-то, более финансово осведомленный, продолжает вкладываться на 12 месяцев» , — отметил Дмитрий Коваль.
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Банкиры ожидают, что до конца года произойдет дальнейшее снижение учетной ставки НБУ.
«Если будет пересмотр (учетная ставка. — Ред.), то общая тенденция банковской системы будет на снижение процентных ставок. Поэтому лучше сейчас клиентам разместить средства на депозитных вкладах, чтобы успеть получить самые большие проценты», — заявил председатель правления Аккордбанка Алексей Руднев.
«Если в первой половине 2023 года акцент был сделан на депозиты сроком 6−9-12 месяцев, то сейчас банки начинают переориентироваться и предлагать более привлекательные условия именно на более короткие сроки размещения средств — менее 6 месяцев», — отметил Дмитрий Замотаев.
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По материалам:
Фінансовий клуб
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