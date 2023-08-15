В Нацбанке рассказали, как изменятся ставки по депозитам после снижения учетной ставки — Finance.ua

В Нацбанке рассказали, как изменятся ставки по депозитам после снижения учетной ставки Сегодня 21:03 — Кредит&Депозит

В Нацбанке рассказали, как изменятся ставки по депозитам после снижения учетной ставки

В июле нынешнего года Национальный банк впервые с начала полномасштабной войны снизил учетную ставку до 22 с 25 процентов. Впрочем, этот процесс будет продолжаться, и до конца года учетная ставка прогнозируется на уровне 18%. Как следствие ставки по депозитам будут постепенно снижаться.

Об этом сообщил в эфире Украинского радио заместитель председателя НБУ Сергей Николайчук.

«Однако в НБУ будут корректировать свою политику таким образом, чтобы ставки по срочным депозитам в национальной валюте были привлекательны для населения что касается ожидаемых уровней инфляции», — говорит замглавы НБУ.

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По его словам, сейчас средние ставки по депозитам составляют 15%.

«Наши меры по удержанию учетной ставки на высоком уровне в течение длительного времени, по корректировке норматива обязательных резервов, меры по изменению операционного дизайна и предложения коммерческим банкам трехмесячных депозитных сертификатов, привязанных к их усилиям по привлечению срочных депозитов населения, привели к тому, что коммерческие банки в течение первого полугодия этого года достаточно активно повышали процентные ставки по своим срочным депозитам в гривне для населения, и сейчас, если говорим о таких депозитах сроком от 3 до 12 месяцев, то в среднем по системе они составляют около 15%, что с учетом даже текущего уровня инфляции 11,3% - уже достаточно привлекательный уровень», — комментирует Николайчук.

Впрочем, замглавы НБУ предупреждает: в среднесрочной перспективе ставки по депозитам будут реагировать на действия Национального банка по снижению учетной ставки, если все будет происходить в соответствии с макроэкономическим прогнозом. Поэтому с высокой вероятностью в среднесрочной перспективе ставки по депозитам будут постепенно снижаться.

«Однако наша политика в обеспечении продолжения снижения инфляции во многом базируется на необходимости удержания привлекательных ставок по гривневым активам. В частности, по срочным депозитам банков для населения. Поэтому я думаю, что мы будем корректировать свою политику таким образом, чтобы ставки по срочным депозитам были привлекательными в отношении ожидаемых уровней инфляции», — добавляет он.

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Українське радіо По материалам:

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