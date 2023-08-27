Аналитик заявил о «неутешительной новости для вкладчиков»: ставки по депозитам будут снижаться — Finance.ua

Аналитик заявил о «неутешительной новости для вкладчиков»: ставки по депозитам будут снижаться Сегодня 11:00 — Кредит&Депозит

Аналитик заявил о «неутешительной новости для вкладчиков»: ставки по депозитам будут снижаться

Высокие ставки по депозитам, по которым банки наращивали гривневую депозитную базу и раздували доходность банковского бизнеса, прошли свой пик и в дальнейшем пойдут на снижение, вслед за учетной ставкой НБУ.

Об этом говорится в обзоре банковского рынка за I полугодие 2023 года финансового аналитика YouControl Романа Корнилюка.

Он обращает внимание, что индекс средних депозитных ставок UIRD, за 1 полугодие выросший с 12.8 до 15.4% годовых, в конце августа составил уже 14.7%.

Читайте также Украинцы несут деньги в банки: за июль сумма вкладов выросла на 12 млрд грн

«Депозитные ставки на самом деле прошли плато и заходят на „мягкую посадку“. За неполные 2 месяца начался постепенный процесс коррекции депозитных ставок: похоже, что UIRD будет сползать и дальше вниз по учетной ставке НБУ, которую снизили с 25% до 22% в конце июля 2023 г. Это не очень утешительная новость для вкладчиков», — отметил эксперт.

По словам Корнилюка, учитывая снижение инфляции, некотрое время снижение депозитных ставок не будет особенно ощутимым.

«Если учитывать более мощную нисходящую динамику по инфляции и хорошие консенсус-прогнозы, то реальная привлекательность гривневых депозитов пока сохраняется на приемлемом уровне», — отметил он.

Читайте также Банки повысили ставки по депозитам: на какой срок вкладывать выгоднее всего

Как обращает внимание аналитик, экономисты уже начинают активно критиковать действия Нацбанка, призывая к снижению ставок по депозитным сертификатам и возвращению банкам стимулов к кредитованию реальной экономики. По их мнению, доходы банков неадекватно высоки.

«Связывание излишка ликвидности срочными депозитами, требующими обязательного резервирования, высокие уровни учетной ставки и действия НБУ по ее трансмиссии на доходность финансовых инструментов, сформировали бешеный спрос банков на депозитные сертификаты НБУ и ОВГЗ правительства, проценты по которым генерируют гигантские процентные доходы и раздувают прибыльность банковского бизнеса», — говорится в обзоре.

В то же время, отмечает эксперт, специалисты регулятора уверяют, что цена на деньги — не основная причина сворачивания кредитования.

«Банки просто трезво оценивают риски и даже при низких ставках продолжат так же строго относиться к заемщикам, пока идет война. К тому же стимулирование стратегических или социальных проектов льготного кредитования — прерогатива экономического блока Кабмина, который может компенсировать ставки из бюджета», — отмечается в обзоре.

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.