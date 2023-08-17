Банки повысили ставки по депозитам: на какой срок вкладывать выгоднее всего — Finance.ua

Банки повысили ставки по депозитам: на какой срок вкладывать выгоднее всего Сегодня 08:00 — Кредит&Депозит

Банки повысили ставки по депозитам: на какой срок вкладывать выгоднее всего

Меры Национального банка способствовали повышению депозитных ставок коммерческих банков. Вкладывать деньги на три месяца почти так же выгодно, как и на год.

Об этом сообщает Обзор банковского сектора НБУ (II квартал 2023 г.).

Как отметили в НБУ, с апреля в случае активного привлечения гривневых депозитов населения сроком более трех месяцев банки получили возможность вкладывать средства в трехмесячные депозитные сертификаты НБУ. Процентная ставка по ним равнялась учетной, что выше, чем за овернайт.

Это стимулировало банки и дальше увеличивать ставки по срочным депозитам. В среднем стоимость трехмесячных депозитов физических лиц выросла на 1,6 п. п. за квартал до 14%. Стоимость 12-месячных депозитов в гривнах за ІІ квартал выросла на 1,3 п. п. до 15,2% годовых.

По данным НБУ, стоимость средств хозяйствующих субъектов также увеличилась до 14,1% годовых. «Высокие ставки для бизнеса предлагались преимущественно государственными (кроме ПриватБанка ) и частными банками», — отмечается в обзоре.

За квартал ставки по кредитам физических лиц несколько снизились — до 28,5% годовых, а по кредитам бизнесу колебались около 20% годовых.

Учетная ставка НБУ в течение II квартала оставалась на уровне 25% годовых, пока не была снижена в конце июля до 22% годовых.

Защита от инфляции

Напомним, мероприятия Национального банка Украины привели к тому, что большинство банков предлагают ставки по вкладам в гривне от 3 месяцев на уровне 15−20% годовых.

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