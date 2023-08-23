Украинцы несут деньги в банки: за июль сумма вкладов выросла на 12 млрд грн — Finance.ua

Украинцы несут деньги в банки: за июль сумма вкладов выросла на 12 млрд грн Сегодня 14:03 — Кредит&Депозит

Украинцы несут деньги в банки: за июль сумма вкладов выросла на 12 млрд грн

За июль 2023 года сумма вкладов физлиц в банках Украины выросла на 12,1 млрд грн.

Об этом сообщает Фонд гарантирования вкладов физических лиц.

«По состоянию на 1 августа 2023 года общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей) в банках Украины составила 1 109,8 млрд грн, что на 12,1 млрд грн превышает показатель по состоянию на 1 июля и на 58,3 млрд грн больше, чем было на 1 января 2023 года», — говорится в сообщении.

Из общей суммы вкладов физических лиц на начало августа 2023 года:

вклады в национальной валюте — 714,0 млрд грн;

вклады в иностранной валюте — 395,8 млрд. грн.

Доля ФЛП в структуре вкладчиков по состоянию на 1 августа 2023 года составила 3,1%, а сумма их вкладов составила 136,4 млрд грн (12,3% от общей суммы вкладов (вклады физических лиц-предпринимателей подпадают под гарантии Фонда с 1 января 2017 г.) года).

Возмещение вкладов

С 13 апреля 2022 года, в день вступления в силу Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины по обеспечению стабильности системы гарантирования вкладов физических лиц», во время действия в Украине военного положения и в течение трех месяцев после отмены или прекращения его действия на вклады физических лиц (в т.ч. ФЛП) в банках Украины распространяются 100% гарантии.

По истечении трехмесячного срока со дня завершения действия военного положения максимальная сумма гарантированного возмещения для вкладчиков банков Украины составит 600 тыс. грн.

Все банки являются участниками Фонда гарантирования вкладов. По состоянию на 1 августа 2023 года в реестре участников Фонда насчитывалось 65 банков.

Справка Finance.ua:

в июле нынешнего года Национальный банк впервые с начала полномасштабной войны снизил учетную ставку до 22 с 25 процентов. Впрочем, этот процесс будет продолжаться, и до конца года учетная ставка прогнозируется на уровне 18%. Как следствие ставки по депозитам будут постепенно снижаться;



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