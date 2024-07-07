Банк международных расчетов сделал пессимистичный прогноз для финрынков из-за выборов во всем мире — Finance.ua

Банк международных расчетов сделал пессимистичный прогноз для финрынков из-за выборов во всем мире Сегодня 23:09 — Мир

Банк международных расчетов сделал пессимистичный прогноз для финрынков из-за выборов во всем мире, Фото: centralbanking

Банк международных расчетов (BIS), известный как центральный банк центральных банков, предупредил, что рост мирового госдолга на фоне ряда важных выборов в этом году может дестабилизировать мировые финансовые рынки.

Об этом пишет Reuters.

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Отмечается, что мировая экономика сейчас находится на пути к «плавной посадке», где многие экономисты сомневались, когда процентные ставки резко выросли. Однако BIS подчеркивает, что политики должны быть особенно осторожны.

Мировой государственный долг уже находится на рекордном уровне, а выборы, начиная с президентских в США в ноябре этого года, недавних выборов в Мексике и Южной Африке и заканчивая голосованием во Франции и Великобритании на следующей неделе, несут в себе риски.

Генеральный директор BIS Агустин Карстенс заявил, что процентные ставки не собираются возвращаться к сверхнизким уровням, усиливается давление на расходы со стороны стареющего населения, обостряются изменения климата и растет восстановление обороноспособности.

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В этой связи планы экономического стимулирования и общий рост протекционизма могут вывести из равновесия чувствительные рынки.

«Они (правительства — ред.) должны прекратить рост государственного долга и признать, что процентные ставки могут не вернуться к сверхнизким уровням, которые были до пандемии. Нам нужен прочный фундамент, на котором можно строить», — подчеркнул он.

Помимо постоянного беспокойства по поводу уровня долга США, премия за долговой риск Франции в этом месяце возросла до самого высокого уровня со времен кризиса еврозоны в 2022 году после того, как президент Франции Эммануэль Макрон назначил досрочные парламентские выборы.

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По словам журналистов, позитив в том, что центральные банки успешно сдерживают инфляцию, достигшую десятилетних максимумов после пандемии Covid-19, а затем вторжения россии в Украину в 2022 году.

Однако Карстенс описал «экстремальный» сценарий, когда инфляция снова начнет расти, и центральным банкам придется повышать ставки. Но это не то, чего ожидает BIS.

В отчете банка говорится, что центральные банки не должны спешить со снижением ставок: «Преждевременное смягчение может снова разжечь инфляционное давление и привести к дорогостоящему развороту политики», — указано в отчете.

УНІАН По материалам:

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