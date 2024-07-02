Украина настроена своевременно реструктуризировать долг и может включить в соглашение ВВП-варранты— Reuters — Finance.ua

Украина настроена своевременно реструктуризировать долг и может включить в соглашение ВВП-варранты— Reuters Сегодня 11:15 — Казна и Политика

Украина настроена своевременно реструктуризировать долг и может включить в соглашение ВВП-варранты— Reuters

Украина сообщила инвесторам, что рассчитывает на успех своей цели по реструктуризации долга до окончания срока действия моратория на выплаты до 1 августа (переговоры могут быть продолжены и после этой даты, при условии принятия ряда решений. — Ред.).

Об этом сообщили два источника Reuters после телефонного разговора Министерства финансов с кредиторами.

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Украина имеет непогашенные $19,7 млрд по своим международным облигациям и должна $2,6 млрд по ВВП-варрантам (инструмент с фиксированным доходом, выплаты по которому привязаны к экономическому росту).

По словам источников, Украина также намерена включить ВВП-варранты в свои усилия по реструктуризации международных облигаций на сумму около $20 млрд.

Телефонный разговор знаменует часть новых усилий Украины по взаимодействию с инвесторами после того, как формальные переговоры по реструктуризации в июне завершились без достижения соглашения. В разговоре принял участие правительственный уполномоченный государственным долгом Украины Юрий Буца, управляющий взаимодействием страны с кредиторами, к нему присоединились представители правительства и глава миссии МВФ в Украине Гевин Грей, сообщили источники.

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Со стороны кредиторов к группе присоединились члены Специального комитета кредиторов, а также инвесторы, не входившие в группу.

«Они считают, что соглашение может быть достигнуто в ближайшее время», — сказал один из источников на условиях анонимности.

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