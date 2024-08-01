Банк Англии снизил базовую процентную ставку до 5% впервые с 2020 года — Finance.ua
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Банк Англии снизил базовую процентную ставку до 5% впервые с 2020 года

Кредит&Депозит
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Банк Англии снизил базовую процентную ставку до 5% впервые с 2020 года
Банк Англии снизил базовую процентную ставку до 5% впервые с 2020 года
Банк Англии снизил базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов по итогам августовского заседания до 5% годовых.
Об этом говорится в сообщении британского ЦБ.
Решение совпало с консенсус-прогнозами аналитиков, в то время как участники рынка оценивали вероятность такого шага примерно в 60% непосредственно перед заседанием.
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Банк Англии снизил ставку в первый раз с 2020 года, ранее она находилась на максимуме за 16 лет.
За снижение ставки проголосовали пятеро из девяти членов Комитета по денежно-кредитной политике (MPC), четверо выступили за ее сохранение на прежнем уровне.
«Сейчас было уместно немного снизить уровень ограничительности денежно-кредитной политики», — отмечается в пресс-релизе.
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Руководство британского ЦБ отметило замедление инфляции до целевого уровня 2% в мае и июне, при этом ожидает увеличения показателя до 2,75% во втором полугодии на фоне низкой сравнительной базы цен на энергоносители.
Также регулятор отметил ослабление темпов роста зарплат в марте-мае до 5,6% и замедление инфляции в секторе услуг до 5,7% в июне, а также ускорение роста британского ВВП, хотя ограничительная ДКП продолжает оказывать давление на активность в реальном секторе экономики.
Комитет «продолжает отслеживать накапливающиеся признаки инфляционного давления по широкому спектру индикаторов», говорится в пресс-релизе.
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В то же время руководство регулятора предупредило о сохранении риска, что инфляционное давление окажется более длительным, чем ожидается, в среднесрочной перспективе.
«Денежно-кредитная политика должна оставаться ограничительной в течение достаточного времени, пока риски устойчивого возвращения инфляции к целевому уровню 2% в среднесрочной перспективе не ослабятся», — говорится в документе.
Следующее заседание Банка Англии состоится 19 сентября.
По материалам:
Фінансовий клуб
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