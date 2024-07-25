Нацбанк принял решение по учетной ставке — Finance.ua
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Нацбанк принял решение по учетной ставке

Кредит&Депозит
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Правление Национального банка Украины решило сохранить учетную ставку на уровне 13%.
Об этом говорится в пресс-релизе НБУ.
«Учитывая необходимость обеспечения устойчивости валютного рынка и приближения инфляции к цели 5% на прогнозном горизонте, Правление НБУ решило сохранить учетную ставку на уровне 13%», — говорится в сообщении.
Несмотря на постепенное снижение ставок по гривневым депозитам и ОВГЗ, их доходность обеспечивает защиту гривневых сбережений населения от инфляции. Ставки по этим инструментам превышают прогнозируемый НБУ уровень инфляции и уровень инфляционных ожиданий домохозяйств.
«В то же время в июне рост объемов срочных гривневых депозитов населения приостановился. Учитывая, что дальнейшее ускорение инфляции может привести к ухудшению ожиданий и снижению реальной доходности гривневых инструментов, целесообразно сохранение учетной ставки на уровне 13%», — продолжили в пресс-службе.
При этом базовый сценарий прогноза предполагает возобновление цикла снижения учетной ставки только в начале 2025 года.
Если риски для инфляционного развития и валютного рынка ослабятся, в частности, в результате возможного получения Украиной больших объемов финансовой поддержки, НБУ рассмотрит возможность более быстрого возобновления цикла снижения учетной ставки.
По материалам:
Finance.ua
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