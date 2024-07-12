Банки снизили ставки по депозитам для населения: сколько предлагают в гривне и в долларах — Finance.ua

Банки снизили ставки по депозитам для населения: сколько предлагают в гривне и в долларах Сегодня 14:02 — Кредит&Депозит

Банки снизили ставки по депозитам для населения: сколько предлагают в гривне и в долларах, unsplash.com

В июне 2024 года средние процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения составили 10,8% годовых, что на 0,2 п.п. ниже, чем месяц тому назад.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативные данные Национального банка.

Ставки по новым депозитам для населения в валюте остались на уровне 1,0%.

Таким образом, ставки по депозитам в гривне несколько превышают уровень ожидаемой инфляции, которая, по прогнозам правительства и НБУ, до конца года составит около 8%.

Ставки по валютным депозитам остаются на минимальном уровне. Однако с начала года курс доллара вырос на 8%, что практически нивелировало разницу в ставках между гривневыми и валютными вкладами. Прогнозы свидетельствуют о дальнейшем росте курса доллара.

Депозитный портфель банков для населения вырос на 2,2% до 1,142 трлн гривен и превышает уровень начала года (1,078 трлн гривен).

Справка Finance.ua:

по данным НБУ, гривневые накопления населения демонстрируют устойчивый рост с привычными сезонными колебаниями. Этот прирост обусловлен стремительным увеличением номинальных доходов и сохранением доверия к банкам. Возрастает как количество вкладов, так и средний размер банковского вклада. Он вырос на 18% с прошлого апреля — до около 12 тыс. грн;

в мае средние процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения составили 11,0% годовых. Это на 0,2 п. п. ниже, чем месяц тому назад.

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