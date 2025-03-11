Азиатские акции падают вслед за Уолл-стрит: рынки лихорадит из-за торговых войн Трампа — Finance.ua
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Азиатские акции падают вслед за Уолл-стрит: рынки лихорадит из-за торговых войн Трампа

Фондовый рынок
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Азиатские акции падают вслед за Уолл-стрит: рынки лихорадит из-за торговых войн Трампа
Азиатские акции падают вслед за Уолл-стрит: рынки лихорадит из-за торговых войн Трампа
Фондовые рынки во всем мире второй день подряд падают на фоне хаотичной политики тарифов президента Дональда Трампа и сигналами о возможном замедлении экономики США.
Об этом пишет FT.
Во вторник азиатские рынки продолжили падение: японские индексы Topix и Nikkei 225, ориентированные на экспортеров, потеряли 1,5% и 1% соответственно, южнокорейский Kospi снизился на 1,1%, а австралийский S&P/ASX 200 — на 0,9%.
В Китае и Гонконге падение было несколько меньше: индекс CSI 300 снизился на 0,6%, а Hang Seng в Гонконге потерял 1%.
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Технологический и промышленный секторы Азии понесли наибольшие потери. Тайваньские контрактные производители TSMC и Foxconn упали на 2,7% и 2% соответственно, корейская Samsung Heavy Industries потеряла 2,4%, а японский производитель оборудования для чипов Disco снизился на 0,3%.
Накануне американский рынок пережил значительное падение: Nasdaq Composite упал на 4%, что стало худшим днем ​​за два с половиной года, а S&P 500 потерял 2,7%. Основной причиной стали опасения по поводу экономических последствий глобальной торговой войны, развязанной Трампом.
Фьючерсы на американские и европейские рынки указывают на вероятное незначительное восстановление: контракты на S&P 500 выросли на 0,2%, на Stoxx Europe 600 — на 0,1%, а на немецкий Dax — на 0,3%.
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Мировые финансовые рынки реагируют на изменение инвестиционных настроений. По словам Вея Ли, руководителя отдела мультиактивных инвестиций BNP Paribas China, концепция «американской исключительности» теряет актуальность: пока европейские и китайские рынки демонстрируют относительную устойчивость, американские индексы падают.
Эксперты объясняют коррекцию американских технологических компаний переоценкой их стоимости после стремительного роста в прошлом году. «Технологический сектор США существенно вырос с апреля прошлого года, и даже после нынешнего снижения его прирост остается значительным», — отмечает Ви Хун Чон, старший рыночный стратег BNY. В то же время китайские технологические компании, в том числе стартап DeepSeek, совершивший прорыв в сфере искусственного интеллекта, стимулируют пересмотр оценок американских техногигантов.
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Томми Фан, руководитель отдела глобальных рынков Китая в UBS, прогнозирует высокую волатильность в течение года, в частности, из-за влияния заявлений Дональда Трампа и его советника Илона Маска. Однако, по его словам, китайские рынки могут оказаться более устойчивыми благодаря внутренним инвесторам, готовым покупать активы на снижении.
По материалам:
Forbes.ua
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