Стоимость акций Tesla в феврале упала на 28% — Finance.ua
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Стоимость акций Tesla в феврале упала на 28%

Фондовый рынок
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Стоимость акций Tesla в феврале упала на 28%
Стоимость акций Tesla в феврале упала на 28%
Акции компании Tesla, возглавляемой американским миллиардером Илоном Маском, в феврале упали почти на треть.
Об этом сообщает Укравтопром.
«Стоимость акций Tesla в феврале потеряла 28% и продолжает падать. На торгах 4 марта акции потеряли еще 4,4%, опустившись до $272», — говорится в сообщении.
Среди причин, оказавших влияние на снижение стоимости акций, эксперты называют снижение спроса на европейских рынках и двукратное падение продаж электромобилей Tesla в Китае.
Кроме того, произошла корректировка стоимости после завышенных ожиданий от победы Трампа на президентских выборах.
Вместе с тем на стоимость акций повлияли тарифные войны с Мексикой и Канадой, поскольку там базируются некоторые ключевые поставщики Tesla.
По материалам:
Espreso.tv
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