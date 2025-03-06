Стоимость акций Tesla в феврале упала на 28% — Finance.ua

Стоимость акций Tesla в феврале упала на 28% Сегодня 22:47 — Фондовый рынок

Стоимость акций Tesla в феврале упала на 28%

Акции компании Tesla, возглавляемой американским миллиардером Илоном Маском, в феврале упали почти на треть.

Об этом сообщает Укравтопром.

«Стоимость акций Tesla в феврале потеряла 28% и продолжает падать. На торгах 4 марта акции потеряли еще 4,4%, опустившись до $272», — говорится в сообщении.

Среди причин, оказавших влияние на снижение стоимости акций, эксперты называют снижение спроса на европейских рынках и двукратное падение продаж электромобилей Tesla в Китае.

Кроме того, произошла корректировка стоимости после завышенных ожиданий от победы Трампа на президентских выборах.

Вместе с тем на стоимость акций повлияли тарифные войны с Мексикой и Канадой, поскольку там базируются некоторые ключевые поставщики Tesla.

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