Азербайджан предоставит Украине помощь более 7,6 миллиона долларов — Finance.ua
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Азербайджан предоставит Украине помощь более 7,6 миллиона долларов

Казна и Политика
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Азербайджан предоставит Украине помощь более 7,6 миллиона долларов
Азербайджан предоставит Украине помощь более 7,6 миллиона долларов
Из Азербайджанской Республики в Украину выехал очередной груз энергетической помощи от партнеров — 20 грузовиков, которые везут более 550 метров электрических кабелей и 6 комплектов трансформаторных пунктов.
Это уже третья партия помощи, которую получит Украина от азербайджанских партнеров для восстановления энергосистемы.
Об этом сообщили в Минэнерго.
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Общая сумма энергетической помощи составит более 7,6 миллионов долларов.
«Быстрое и качественное восстановление энергетического оборудования во время войны — вызов для наших энергетиков. Но благодаря нашим партнерам мы можем оперативно восстанавливать поврежденные объекты, тем самым укрепляя нашу энергетическую безопасность», — отметил министр энергетики Украины Герман Галущенко, поблагодарив весь народ Азербайджана за эту помощь.
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Первая партия помощи в 10 грузов, которая содержала силовые трансформаторы и электростанции резервного питания, уже распределена между энергетическими компаниями в регионах, наиболее страдающих от российских вражеских атак. В частности, помощь поступила операторам системы распределения электроэнергии Донецкой, Харьковской, Херсонской, Сумской, Черниговской, Запорожской, Николаевской областей. Кроме того, оборудование получили компании Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Львовской областей.
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Также оборудование от Азербайджана направлено на нужды оператора системы передачи и добывающего сектора. Вторая партия в 37 грузов будет распределена в ближайшее время.
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В рамках очередной партии помощи ожидаются силовые, масляные трансформаторы, электротрансформаторные, комплектные подстанции, высококачественные шкафы, провода, кабели и другие комплектования для работы компаний топливно-энергетического комплекса. В целом, соглашением предусмотрено четыре этапа отправки грузов, которые должны поступить в Украину до конца января 2024 года.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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