Азербайджан предоставит Украине помощь более 7,6 миллиона долларов — Finance.ua

Азербайджан предоставит Украине помощь более 7,6 миллиона долларов Сегодня 08:33 — Казна и Политика

Азербайджан предоставит Украине помощь более 7,6 миллиона долларов

Из Азербайджанской Республики в Украину выехал очередной груз энергетической помощи от партнеров — 20 грузовиков, которые везут более 550 метров электрических кабелей и 6 комплектов трансформаторных пунктов.

Это уже третья партия помощи, которую получит Украина от азербайджанских партнеров для восстановления энергосистемы.

Об этом сообщили в Минэнерго.

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Общая сумма энергетической помощи составит более 7,6 миллионов долларов.

«Быстрое и качественное восстановление энергетического оборудования во время войны — вызов для наших энергетиков. Но благодаря нашим партнерам мы можем оперативно восстанавливать поврежденные объекты, тем самым укрепляя нашу энергетическую безопасность», — отметил министр энергетики Украины Герман Галущенко, поблагодарив весь народ Азербайджана за эту помощь.

Первая партия помощи в 10 грузов, которая содержала силовые трансформаторы и электростанции резервного питания, уже распределена между энергетическими компаниями в регионах, наиболее страдающих от российских вражеских атак. В частности, помощь поступила операторам системы распределения электроэнергии Донецкой, Харьковской, Херсонской, Сумской, Черниговской, Запорожской, Николаевской областей. Кроме того, оборудование получили компании Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Львовской областей.

Также оборудование от Азербайджана направлено на нужды оператора системы передачи и добывающего сектора. Вторая партия в 37 грузов будет распределена в ближайшее время.

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В рамках очередной партии помощи ожидаются силовые, масляные трансформаторы, электротрансформаторные, комплектные подстанции, высококачественные шкафы, провода, кабели и другие комплектования для работы компаний топливно-энергетического комплекса. В целом, соглашением предусмотрено четыре этапа отправки грузов, которые должны поступить в Украину до конца января 2024 года.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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