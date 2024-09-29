Автор ChatGPT предупредил о неминуемой встрече человечества со сверхразумом — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Автор ChatGPT предупредил о неминуемой встрече человечества со сверхразумом

Технологии&Авто
16
Автор ChatGPT предупредил о неминуемой встрече человечества со сверхразумом
Автор ChatGPT предупредил о неминуемой встрече человечества со сверхразумом, Фото: freepik
Генеральный директор OpenAI, компании, создавшей ChatGPT, Сэм Альтман считает, что в ближайшие несколько тысяч дней человечество столкнется с появлением сверхинтеллекта.
Об этом он сообщил в своем блоге.
По его мнению, это приведет не к мрачному технологическому будущему, а к эре «всеобщего процветания».
Читайте также
Альтман отметил, что развитие сверхинтеллекта может занять больше времени, чем он ожидал, однако это только вопрос времени.
Он предсказывает, что в скором будущем люди смогут делать вещи, которые наши предки считали бы магией.
Эта способность, по его словам, не будет результатом генетических изменений, а возникнет благодаря обществу, которое стало умнее и эффективнее любого отдельного человека, который можно рассматривать как форму коллективного интеллекта.
Читайте также
«С течением времени люди стали значительно более одаренными; уже сейчас мы можем делать то, что наши предшественники считали невозможным», — говорится в сообщении разработчика.
Искусственный интеллект, считает Альтман, будет способен решать сверхсложные задачи и откроет человечеству путь к светлому будущему.
В этом будущем каждый человек сможет пользоваться «персональной командой ИИ», которая будет помогать справляться с повседневными задачами, а «виртуальные эксперты» сделают нашу жизнь проще.
Читайте также
Виртуальные наставники устранят сложности в обучении, адаптируясь к потребностям каждого ребенка.
Все смогут получить качественное образование и необходимые навыки, что обеспечит успех в мире с огромным выбором профессий и приведет к беспрецедентному процветанию.

Как заработать с помощью искусственного интеллекта

По материалам:
Главком
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.