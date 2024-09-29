Автор ChatGPT предупредил о неминуемой встрече человечества со сверхразумом — Finance.ua

Автор ChatGPT предупредил о неминуемой встрече человечества со сверхразумом
Генеральный директор OpenAI, компании, создавшей ChatGPT, Сэм Альтман считает, что в ближайшие несколько тысяч дней человечество столкнется с появлением сверхинтеллекта.
Об этом он сообщил в своем блоге.
По его мнению, это приведет не к мрачному технологическому будущему, а к эре «всеобщего процветания».
Альтман отметил, что развитие сверхинтеллекта может занять больше времени, чем он ожидал, однако это только вопрос времени.
Он предсказывает, что в скором будущем люди смогут делать вещи, которые наши предки считали бы магией.
Эта способность, по его словам, не будет результатом генетических изменений, а возникнет благодаря обществу, которое стало умнее и эффективнее любого отдельного человека, который можно рассматривать как форму коллективного интеллекта.
«С течением времени люди стали значительно более одаренными; уже сейчас мы можем делать то, что наши предшественники считали невозможным», — говорится в сообщении разработчика.
Искусственный интеллект, считает Альтман, будет способен решать сверхсложные задачи и откроет человечеству путь к светлому будущему.
В этом будущем каждый человек сможет пользоваться «персональной командой ИИ», которая будет помогать справляться с повседневными задачами, а «виртуальные эксперты» сделают нашу жизнь проще.
Виртуальные наставники устранят сложности в обучении, адаптируясь к потребностям каждого ребенка.
Все смогут получить качественное образование и необходимые навыки, что обеспечит успех в мире с огромным выбором профессий и приведет к беспрецедентному процветанию.
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