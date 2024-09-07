Аудитория ChatGPT выросла до 200 млн пользователей, удвоившись за год — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Аудитория ChatGPT выросла до 200 млн пользователей, удвоившись за год

Технологии&Авто
5
Аудитория ChatGPT выросла до 200 млн пользователей, удвоившись за год
Аудитория ChatGPT выросла до 200 млн пользователей, удвоившись за год
Компании OpenAI, разработавшая популярный чатбот с искусственным интеллектом ChatGPT, за год удалось удвоить еженедельную аудиторию пользователей.
Об этом представитель компании сообщил Engadget.
Читайте также
По его словам, использование API также удвоилось после июльского релиза GPT-4o mini.
Кроме того, генеральный директор Сэм Альтман сказал сотрудникам нынешним летом, что годовой доход компании (если взять месячный доход и растянуть его на целый год) достиг $3,4 млрд, по сравнению с $1,6 млрд в конце 2023 года.
Пока известно, что Apple, Nvidia и Microsoft ведут переговоры об инвестировании в новый раунд финансирования OpenAI. Единственной деталью о масштабах этого раунда было то, что он поднимет оценку OpenAI свыше $100 млрд.
Читайте также
С 2019 года Microsoft инвестировала $13 млрд в бизнес искусственного интеллекта, а Apple сообщила, что ChatGPT станет значительной частью будущего проекта Apple Intelligence.

Как заработать с помощью искусственного интеллекта

По материалам:
dev.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.