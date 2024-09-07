Аудитория ChatGPT выросла до 200 млн пользователей, удвоившись за год — Finance.ua

Аудитория ChatGPT выросла до 200 млн пользователей, удвоившись за год 07.09.2024, 02:02 — Технологии&Авто

Аудитория ChatGPT выросла до 200 млн пользователей, удвоившись за год

Компании OpenAI, разработавшая популярный чатбот с искусственным интеллектом ChatGPT, за год удалось удвоить еженедельную аудиторию пользователей.

Об этом представитель компании сообщил Engadget.

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По его словам, использование API также удвоилось после июльского релиза GPT-4o mini.

Кроме того, генеральный директор Сэм Альтман сказал сотрудникам нынешним летом, что годовой доход компании (если взять месячный доход и растянуть его на целый год) достиг $3,4 млрд, по сравнению с $1,6 млрд в конце 2023 года.

Пока известно, что Apple, Nvidia и Microsoft ведут переговоры об инвестировании в новый раунд финансирования OpenAI. Единственной деталью о масштабах этого раунда было то, что он поднимет оценку OpenAI свыше $100 млрд.

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С 2019 года Microsoft инвестировала $13 млрд в бизнес искусственного интеллекта, а Apple сообщила, что ChatGPT станет значительной частью будущего проекта Apple Intelligence.

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