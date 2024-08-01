Продвинутый голосовой режим ChatGPT стал доступен, но не для всех — Finance.ua
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Продвинутый голосовой режим ChatGPT стал доступен, но не для всех

Технологии&Авто
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Продвинутый голосовой режим ChatGPT стал доступен, но не для всех
Продвинутый голосовой режим ChatGPT стал доступен, но не для всех
OpenAI сообщил в X, что начинает развертывать расширенный голосовой режим, но сначала для небольшой группы пользователей ChatGPT Plus.
В июне OpenAI объявил, что вынужден отложить выпуск расширенного голосового режима.
Теперь компания объявила о развертывании расширенного голосового режима «для небольшой группы пользователей ChatGPT Plus».
Эти новые возможности позволят пользователям разговаривать с ChatGPT и получать ответы в реальном времени без задержек, а также прерывать ChatGPT во время разговора, пишет Reuters.
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Как написал стартап в X, новый режим предлагает более естественные разговоры в реальном времени, позволяет прерывать разговор в любое время, а также чувствует и реагирует на ваши эмоции.
Пользователи, которые получат доступ к альфа-версии, получат электронное письмо с инструкциями и сообщения в мобильном приложении. Компания планирует, что развертывание будет постепенным и все пользователи Plus получат доступ осенью.
По материалам:
dev.ua
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