OpenAI представила мини-версию усовершенствованного чат-бота ChatGPT-4o — Finance.ua

OpenAI представила мини-версию усовершенствованного чат-бота ChatGPT-4o Сегодня 02:25 — Технологии&Авто

OpenAI представила мини-версию усовершенствованного чат-бота ChatGPT-4o, www.pcmag.com

Компания OpenAI официально представила упрощенную и доступную версию своей мощнейшей большой языковой модели GPT-4o под названием GPT-4o Mini. Нейросеть станет экономически выгоднее для разработчиков, при этом ее производительность превышает показатели GPT-3.5, информирует The Verge.

Создание приложений с использованием языковых моделей OpenAI может быть очень затратным. Поэтому некоторые разработчики предпочитают более доступные аналоги, такие как Gemini 1.5 Flash от Google или Claude 3 Haiku от Anthropic. Благодаря запуску GPT-4o Mini конкуренция в этом сегменте станет жестче.

«Я считаю, что GPT-4o Mini действительно соответствует миссии OpenAI — сделать ИИ-алгоритм более доступным для людей. Если мы хотим, чтобы ИИ приносил пользу в каждом уголке мира, в каждой отрасли, в каждом приложении, мы должны сделать ИИ гораздо более доступным», — отметил представитель OpenAI.

Сегодня пользователи ChatGPT на тарифах Free, Plus и Team могут использовать GPT-4o Mini вместо GPT-3.5 Turbo. Пользователи тарифа Enterprise получат эту возможность на следующей неделе. Это означает, что языковая модель GPT-3.5 больше не будет доступна пользователям ChatGPT, но ее все еще смогут использовать разработчики через соответствующий API.

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Модель GPT-4o Mini поддерживает работу с текстом, изображениями, аудио- и видеоконтентом. Она предназначена для решения простых задач, что делает ее полезной для добавления различных узкоспециализированных функций в приложения сторонних разработчиков.

В тесте MMLU новая языковая модель OpenAI набрала 82%. Для сравнения, результат GPT-3.5 в этом же тесте — 70%, GPT-4o — 88,7%, а Gemini Ultra — 90%. Конкуренты GPT-4o Mini, такие как Claude 3 Haiku и Gemini 1.5 Flash, набрали 75,2% и 78,9% соответственно.

noworries По материалам:

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