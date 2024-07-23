Стив Джобс еще 40 лет назад предсказал появление технологий, подобных ChatGPT — Finance.ua

Стив Джобс еще 40 лет назад предсказал появление технологий, подобных ChatGPT Сегодня 02:35

Стив Джобс еще 40 лет назад предсказал появление технологий, подобных ChatGPT, vogue.ua

Стив Джобс еще в 1983 году говорил о технологиях, которые теперь напоминают ChatGPT, сообщает Business Insider

Что произошло

На новой цифровой выставке из архива Стива Джобса показали его выступление в 1983 году, где он предусмотрел создание технологий, похожих на ChatGPT.

На конференции в Аспене Джобс рассказывал о возможностях новой технологии, которая могла бы отвечать на вопросы и думать, как человек. По его словам, этот инструмент должен стать новым видом книги.

Он отметил, что основная проблема книг в том, что нельзя было взаимодействовать с текстом и задавать вопросы автору.

«Я думаю, что в последующие 50−100 лет, если мы создадим такой инструмент, возможно, когда появится новый Аристотель и будет записывать свои мысли в такую ​​машину в течение своей жизни, мы сможем после его смерти спросить ее: что бы сказал Аристотель об этом?», — заявил Стив Джобс 40 лет назад.

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