Сколько нужно воды или электричества для работы ChatGPT-4 — Finance.ua

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Сколько нужно воды или электричества для работы ChatGPT-4

Финтех и Карты
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Сколько нужно воды или электричества для работы ChatGPT-4
Сколько нужно воды или электричества для работы ChatGPT-4
Чат-боты используют огромное количество энергии, чтобы отвечать на вопросы пользователей.
Для создания электронного письма из 100 слов чат-ботом на основе искусственного интеллекта GPT-4 требуется одна бутылка воды или 0,14 кВт/ч электроэнергии, что равно питанию 14 светодиодных лампочек в течение одного часа.
Об этом пишет The Washington Post.
Чтобы получать такое письмо раз в неделю в течение года, потребуется 7,5 кВт/ч, а это количество энергии, потребляемой 9,3 домохозяйства в течение года. Эти подсчеты равны 27 литрам воды.
Каждый запрос к ChatGPT проходит через сервер, выполняющий тысячи вычислений, чтобы подобрать лучшие слова и создать релевантный ответ. При вычислениях серверы, обычно размещенные в центрах обработки данных, выделяют тепло.
Чтобы охладить оборудование и поддерживать его работоспособность, используют водяные системы. Вода переносит тепло в специальные комнаты, через которые оно выходит из центра обработки данных. Там, где есть дефицит воды и умеренные цены на электроэнергию, ее используют для охлаждения центров с помощью больших блоков, похожих на кондиционеры.
Центры обработки данных требуют огромного количества энергии для поддержки и других видов деятельности, таких как облачные вычисления, а искусственный интеллект увеличил такую ​​нагрузку.
По материалам:
dev.ua
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