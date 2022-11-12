Авто из Украины в Польше: какие есть правила и нюансы пользования — Finance.ua

Авто из Украины в Польше: какие есть правила и нюансы пользования Сегодня 20:15 — Личные финансы

Авто из Украины в Польше: какие есть правила и нюансы пользования

С началом полномасштабной войны большое количество украинцев было вынуждено временно покинуть Украину. Многие выезжали на автомобиле и продолжают пользоваться им на территории Европейского Союза.

Об этом пишут эксперты Института исследований авторынка.

По оценкам экспертов, базирующихся на данных Пограничной службы Польши, в настоящее время в ЕС находятся более 600 тысяч легковых автомобилей с украинскими номерами.

В большинстве случаев при въезде из Украины на территорию Евросоюза автомобили автоматически помещаются в таможенный режим временного ввоза, что ограничивает разрешенный срок нахождения такого авто. Так, в течение шести месяцев автомобиль должен быть выпущен в свободное обращение в Польше или вывезен за пределы ЕС. Этот срок прерывается и начинается снова, если владелец авто выезжает за пределы ЕС и возвращается.

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Также возможно продление этого срока руководителем таможни и налоговой службы по месту пересечения границы по ходатайству владельца автомобиля, который на нем въехал на таможенную территорию ЕС.

В случае намерения изменить постоянное место жительства гражданина Украины на Польшу предусмотрен порядок таможенного оформления авто с освобождением от ввозной пошлины, поясняет Министерство финансов Польши. Под такую процедуру могут попасть автомобили, использовавшиеся не менее 6 месяцев в третьей стране переселяющимся в Польшу лицом с последующим запретом продажи в течение 12 месяцев и обязательством использовать авто с той же целью (т.е. если авто было личное, вы не сможете использовать его для коммерческой деятельности).

Однако согласно ст. 11 Регламента, устанавливающего систему таможенных льгот Евросоюза, для лиц, вынужденных сменить место жительства с Украины на Польшу в результате войны, таможенные органы могут отказаться от применения ограничений относительно:

требования быть владельцем авто в Украине не менее 6 месяцев;

необходимости использования автомобиля по тому же назначению в Польше;

ограничений возможности оформить по льготным условиям коммерческие транспортные средства и те авто, которые используются для заработка;

запрета продажи в течение 12 месяцев.

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Таким образом, транспортные средства, ввозимые вынужденно переселенными гражданами Украины, независимо от срока их владения и пользования в Украине, могут использоваться по любому назначению и продаваться в любой момент после регистрации в Польше. Но только после таможенного оформления.

Поскольку большинство украинцев въехали в ЕС в первые месяцы полномасштабной войны, период легального использования автомобиля подходит к концу или уже завершился. Так что владельцы транспортных средств, зарегистрированных в Украине, должны решить, что делать дальше: вывезти авто за пределы ЕС или поставить там на учет.

Растаможка авто из Украины в Польше

В Европейском Союзе существует одна экономическая зона. Это означает, что при импорте товаров из стран-членов ЕС нужно платить значительно меньше налогов по сравнению с ввозимыми из третьих стран товарами.

По информации Министерства инфраструктуры Польши, для регистрации авто, импортируемых из-за границ Евросоюза, необходимо добавить подтверждение таможенного оформления и уплаты всех обязательных платежей. К примеру, за автомобили из Украины в Польше необходимо уплатить пошлину (10% от стоимости), НДС (23% от стоимости) и акциз, который зависит от объема двигателя и может составлять до 18,6% от таможенной стоимости автомобиля. Общая сумма растаможки автомобиля из Украины в Польше может составить до 50% его стоимости.

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Также обязательно нужно пройти техническое освидетельствование автомобиля, ведь закон не позволяет регистрировать в Польше автомобили, не отвечающие базовым требованиям относительно его состояния.

Закон не разрешает продавать украинское авто в Польше

Казалось бы, логично: если невыгодно поставить машину на учет в Польше, ее нужно продать. Однако здесь не все так просто: продать зарегистрированный в Украине автомобиль, временно ввезенный в ЕС, законы не разрешают — как Польши, так и Украины.

Так, действующие украинские нормативно-правовые акты не предусматривают возможности продажи автомобиля за границей, поскольку для заключения договора купли-продажи как покупатель, так и продавец должны физически находиться в Украине. Просто написать договор от руки, как это работает в Польше, невозможно.

С другой стороны, временно ввезенный в Польшу автомобиль нельзя продать без разрешения таможни, ведь чтобы выпустить любой товар в свободное обращение, необходимо пройти таможенное оформление и уплатить все сборы.

Каким может быть решение?

Очевидно, что такая ситуация создает множество проблем, как для украинцев, так и для поляков. Каждая страна имеет свои требования к транспортным средствам, которые постоянно передвигаются по дорогам общего пользования.

По данным Министерства инфраструктуры Польши, временно ввозимые автомобили в соответствии с Венской конвенцией должны отвечать общим техническим требованиям, то есть быть исправными. Однако, согласно Закону о дорожном движении Польши, такие автомобили не должны проходить регулярный технический осмотр. Водитель неисправного автомобиля может быть оштрафован только после обнаружения критических неисправностей при остановке на дороге уполномоченными службами.

Поскольку часть украинцев после войны, вероятно, останется в Польше, может случиться так, что временно ввезенные из Украины автомобили все же останутся в Польше навсегда. Поэтому назревает необходимость внедрения механизмов, которые могли бы решить эту проблему. Например, недавно Министерство внутренних дел Украины, осуществляющее регистрацию и учет транспортных средств в Украине, анонсировало запуск мобильных сервисных центров за границей. Там можно будет официально оформить куплю-продажу автомобиля.

Также уже с середины декабря должна заработать услуга по продаже и перерегистрации автомобилей в мобильном приложении «Дія». Таким образом, машину можно будет продать онлайн, не посещая ни одно учреждение, заключить электронный договор купли-продажи, подписать его электронным ключом и получить электронное свидетельство о регистрации, не посещая ни одно государственное учреждение в Украине. Это может быть решением для временно вывезенных автомобилей из Украины.

Однако чтобы эти механизмы заработали, кроме изменений законов в Украине, необходимо легализовать возможность смены владельца временно ввезенного в Польшу автомобиля. Сегодня подобные действия считаются нарушением таможенного законодательства Евросоюза.

Альтернативным решением для тех, кто хотел бы оставить свой автомобиль в Польше с возможностью вернуться на нем в Украину после окончания войны, могла бы быть временная регистрация машин. К примеру, в Украине сейчас так регистрируют автомобили, ввезенные как гуманитарная помощь. Это позволило бы, с одной стороны, вести учет и контролировать такие временно ввезенные автомобили в Польшу, но не требовало бы принятия трудных решений от вынужденно переселенных украинцев.

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