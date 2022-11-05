С 1 ноября в Польше будут действовать новые правила техосмотра авто — Finance.ua

С 1 ноября в Польше будут действовать новые правила техосмотра авто Сегодня 23:42 — Технологии&Авто

С 1 ноября 2022 г. в Польше начали действовать новые правила для автомобилистов. Согласно новшествам, технический осмотр транспортных средств станет более углубленным. Однако это касается не всех владельцев машин.

Согласно приказу Министерства инфраструктуры об обязательных технических осмотрах транспортных средств, диагносты обязаны проверить работу системы eCall. Правда, изменения, которые вступили в силу 1 ноября 2022 года, будут касаться только некоторых новых автомобилей.

Что такое система eCall

eCall используется в автомобилях по всему ЕС. Система автоматически набирает номер экстренной помощи 112 в случае серьезной аварии. Ее можно запустить вручную, нажав соответствующую кнопку. Она работает во всех странах Европы и, независимо от местоположения, подключается к ближайшей сети и оповещает центр экстренной помощи.

Система также отправляет минимально необходимый набор данных (точное местоположение, время аварии, регистрационный номер автомобиля и направление движения). Это позволяет экстренным службам оценить ситуацию и принять соответствующие меры.

Система eCall должна быть установлена ​​на каждую новую модель автомобиля, изготовленную после 31 марта 2018 года.

Что будет включать проверка eCall в ходе техосмотра

Министерство инфраструктуры Польши внесло изменения в технический осмотр авто. Следовательно, с 1 ноября 2022 года диагносты, среди прочего, будут проверять работу и системы eCall в новых автомобилях M1 и N1.

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Телеканал 24 По материалам:

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