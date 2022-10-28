ЕС одобрил запрет новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания с 2035 года — Finance.ua

ЕС одобрил запрет новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания с 2035 года Сегодня 15:17 — Мир

ЕС одобрил запрет новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания с 2035 года

Страны Европейского союза заключили соглашение относительно закона, который фактически запретит продажу новых бензиновых и дизельных автомобилей с 2035 года, чтобы ускорить переход на электромобили и бороться с изменением климата.

Об этом пишет Reuters.

Участники переговоров из стран ЕС и Европарламента, которые должны одобрить новые законы ЕС, а также Европейская комиссия, разрабатывающая новые законы, согласились, что автопроизводители должны достичь 100-процентного сокращения выбросов CO2 к 2035 году, что делает невозможной продажу новых автомобилей, работающих на ископаемом топливе, в блоке из 27 стран.

«Это соглашение является хорошей новостью для водителей... новые автомобили с нулевым уровнем выбросов станут дешевле, что сделает их более доступными для всех», — заявил евродепутат Ян Гуйтема.

Глава ЕС по климатической политике Франс Тиммерманс сказал, что соглашение стало «сильным сигналом» для промышленности и потребителей.

Соглашение также включало сокращение выбросов CO2 для новых автомобилей, проданных с 2030 года, на 55% по сравнению с уровнями 2021 года, что намного выше действующей цели сокращения на 37,5% на то время.

В четверг участники переговоров согласились с тем, что ЕС подготовит предложение о том, как автомобили, работающие на топливе с нейтральным выбросом CO2, могут продаваться после 2035 года.

Этот закон является первым из более широкого пакета новых инициатив ЕС, направленных на достижение целей блока по сокращению выбросов парниковых газов.

Брюссель работает над согласованием относительно еще двух законов из пакета как раз к переговорам Организации Объединенных Наций по климату в ноябре, чтобы показать, что, несмотря на надвигающуюся рецессию и стремительный рост цен на энергоносители, блок продвигается вперед в достижении своих климатических целей.

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