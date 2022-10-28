Самым популярным авто в Европе впервые стал электромобиль — Finance.ua

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Самым популярным авто в Европе впервые стал электромобиль

Технологии&Авто
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Самым популярным авто в Европе впервые стал электромобиль
Самым популярным авто в Европе впервые стал электромобиль
Электрокроссовер Tesla Model Y вышел в лидеры на европейском рынке. Это стало возможным благодаря увеличению объемов производства на немецкой гигафабрике Tesla.
По итогам сентября в лидеры европейского рынка вышел электрический кроссовер Tesla Model Y. Впервые в истории самым продаваемым авто в Европе стал электрокар. Об этом пишет сайт Best selling card blog.
Электромобиль Tesla Model Y в прошлом месяце нашел 29 595 покупателей. Он смог обойти бензиновые Peugeot 208, Dacia Sandero и Volkswagen T-Roc, которые стабильно попадали в тройку лидеров рынка в предыдущие месяцы.
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Кроссовер Tesla Model Y смог выйти на первое место благодаря увеличению в два раза объемов производства на немецкой гигафабрике. Теперь на предприятии собирают по 2000 машин в неделю. Кроме того, это позволило Tesla установить новый квартальный рекорд продаж.
Всего за сентябрь в Европе продано 1 049 926 авто — на 7,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Существенный рост продемонстрировали Ирландия (+42,2%), Латвия (+39,7%), Румыния (+33,4%), Греция (+30,2%) и Германия (+14,1%). Среди автопроизводителей лидерами остаются Volkswagen и Toyota.

Самые популярные автобренды в Европе за сентябрь 2022 года:

  1. Volkswagen
  2. Toyota
  3. Mercedes-Benz
  4. Ford
  5. BMW
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По материалам:
Фокус
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