В Европе выросли продажи новых авто — Finance.ua

В Европе выросли продажи новых авто Сегодня 20:41 — Технологии&Авто

В сентябре 2022 года регистрации новых легковых автомобилей в ЕС выросли на 9,6% до 787 870 единиц.

Об этом свидетельствуют данные Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА).

По словам аналитиков, это увеличение в значительной степени было обусловлено низкой базой в сравнении с сентябрем 2021 года, когда дефицит полупроводников препятствовал производству автомобилей, объясняют в АСЕА.

Если проанализировать четыре крупнейших рынка ЕС, Германия и Испания зафиксировали двузначный прирост (+14,1% и +12,7% соответственно), тогда как Франция (+5,5%) и Италия (+5,4%) показали более скромные темпы роста.

В то же время, несмотря на положительные результаты, зафиксированные в августе и сентябре, показатель девяти месяцев с начала 2022 года сократился на 9,9% до 6 784 090 единиц.

Что касается производителей, то первенство на европейском рынке приходится на VW Group, которая с января по сентябрь реализовала 2 030 321 авто, при этом падение составило −14,7% по сравнению с прошлогодним показателем.

На втором месте — Stellantis с результатом 1 559 467 проданных автомобилей, что на 16,3% меньше прошлогоднего показателя.

Замыкает топ-3 Hyundai Group — 821 531 авто (+6,6%).

MMR По материалам:

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