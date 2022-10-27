В Европе выросли продажи новых авто — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Европе выросли продажи новых авто

Технологии&Авто
28
В сентябре 2022 года регистрации новых легковых автомобилей в ЕС выросли на 9,6% до 787 870 единиц.
Об этом свидетельствуют данные Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА).
По словам аналитиков, это увеличение в значительной степени было обусловлено низкой базой в сравнении с сентябрем 2021 года, когда дефицит полупроводников препятствовал производству автомобилей, объясняют в АСЕА.
Если проанализировать четыре крупнейших рынка ЕС, Германия и Испания зафиксировали двузначный прирост (+14,1% и +12,7% соответственно), тогда как Франция (+5,5%) и Италия (+5,4%) показали более скромные темпы роста.
В то же время, несмотря на положительные результаты, зафиксированные в августе и сентябре, показатель девяти месяцев с начала 2022 года сократился на 9,9% до 6 784 090 единиц.
Место для вашей рекламы
Что касается производителей, то первенство на европейском рынке приходится на VW Group, которая с января по сентябрь реализовала 2 030 321 авто, при этом падение составило −14,7% по сравнению с прошлогодним показателем.
На втором месте — Stellantis с результатом 1 559 467 проданных автомобилей, что на 16,3% меньше прошлогоднего показателя.
Замыкает топ-3 Hyundai Group — 821 531 авто (+6,6%).
По материалам:
MMR
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.