Авиакомпания Ryanair ожидает значительного снижения стоимости билетов летом — Finance.ua

Авиакомпания Ryanair ожидает значительного снижения стоимости билетов летом Сегодня 13:18 — Фондовый рынок

Авиакомпания Ryanair ожидает значительного снижения стоимости билетов летом

Крупнейшая бюджетная авиакомпания Европы, ирландская Ryanair, прогнозирует значительное снижение цен на авиабилеты в ключевые летние месяцы по сравнению с прошлым годом. Это стало известно после сообщения о снижении квартальной прибыли компании.

Об этом сообщает Financial Times.

Исполнительный директор авиакомпании Майкл О’Лири заявил, что наблюдавшееся в течение весны падение тарифов сохранится и летом. Это свидетельствует о том, что постпандемический бум в авиационной отрасли, вероятно, достиг своего пика.

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За II квартал Ryanair зафиксировал снижение прибыли на 46%, что составляет 360 млн евро. Это значительно превысило ожидания аналитиков и инвесторов. Средние тарифы в течение квартала упали на 15% - до 49 евро за пассажира.

Майкл О’Лири отметил, что, хотя спрос во II квартале остается высоким, цены на билеты ниже, чем ожидалось, и прогнозирует, что летом цены на перелет будут значительно ниже, чем в прошлом году.

С чем связано падение прибыли

Падение прибыли компания частично связывает с влиянием Пасхальных праздников, но основной причиной является ухудшение ситуации на рынке авиаперевозок, что вызывает беспокойство инвесторов.

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Во II квартале прибыль Ryanair упала до 260 млн евро, что на 46% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, даже при увеличении пассажиропотока на 10%. По итогам 2023 года компания получила рекордную прибыль за всю свою историю.

Сокращение прибыли связано со снижением средней стоимости авиабилетов с 49,07 евро до 41,93 евро в годовом исчислении.

Генеральный директор Майкл О’Лири также отметил, что авиакомпаниям приходится снижать цены на билеты, чтобы компенсировать пассажирам неэффективную работу европейских аэропортов.

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По его словам, значительное ухудшение пропускной способности европейских служб управления воздушным движением привело к многочисленным задержкам и отмене рейсов.

О’Лири призвал Европейскую комиссию и Европарламент к проведению давно отложенной реформы служб управления воздушным движением в Европе.

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