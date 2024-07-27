Авиакомпания Ryanair ожидает значительного снижения стоимости билетов летом — Finance.ua

Авиакомпания Ryanair ожидает значительного снижения стоимости билетов летом
Крупнейшая бюджетная авиакомпания Европы, ирландская Ryanair, прогнозирует значительное снижение цен на авиабилеты в ключевые летние месяцы по сравнению с прошлым годом. Это стало известно после сообщения о снижении квартальной прибыли компании.
Об этом сообщает Financial Times.
Исполнительный директор авиакомпании Майкл О’Лири заявил, что наблюдавшееся в течение весны падение тарифов сохранится и летом. Это свидетельствует о том, что постпандемический бум в авиационной отрасли, вероятно, достиг своего пика.
За II квартал Ryanair зафиксировал снижение прибыли на 46%, что составляет 360 млн евро. Это значительно превысило ожидания аналитиков и инвесторов. Средние тарифы в течение квартала упали на 15% - до 49 евро за пассажира.
Майкл О’Лири отметил, что, хотя спрос во II квартале остается высоким, цены на билеты ниже, чем ожидалось, и прогнозирует, что летом цены на перелет будут значительно ниже, чем в прошлом году.
С чем связано падение прибыли
Падение прибыли компания частично связывает с влиянием Пасхальных праздников, но основной причиной является ухудшение ситуации на рынке авиаперевозок, что вызывает беспокойство инвесторов.
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Во II квартале прибыль Ryanair упала до 260 млн евро, что на 46% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, даже при увеличении пассажиропотока на 10%. По итогам 2023 года компания получила рекордную прибыль за всю свою историю.
Сокращение прибыли связано со снижением средней стоимости авиабилетов с 49,07 евро до 41,93 евро в годовом исчислении.
Генеральный директор Майкл О’Лири также отметил, что авиакомпаниям приходится снижать цены на билеты, чтобы компенсировать пассажирам неэффективную работу европейских аэропортов.
По его словам, значительное ухудшение пропускной способности европейских служб управления воздушным движением привело к многочисленным задержкам и отмене рейсов.
О’Лири призвал Европейскую комиссию и Европарламент к проведению давно отложенной реформы служб управления воздушным движением в Европе.
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