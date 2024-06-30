Названы лучшие авиакомпании мира в 2024 году — Finance.ua

Названы лучшие авиакомпании мира в 2024 году Сегодня 23:10 — Мир

Названы лучшие авиакомпании мира в 2024 году

Британская консалтинговая компания Skytrax, специализирующаяся на изучении качества услуг, предоставляемых разными авиакомпаниями и аэропортами, представила новый рейтинг лучших авиакомпаний.

Об этом сообщает CNN.

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Победителем стала основанная в 1993 году катарская авиакомпания Qatar Airways.

Генеральный директор Skytrax Эдвард Плайстед отметил, что это выдающееся достижение для Qatar Airways — получить титул «Лучшая авиакомпания мира» в 2024 году.

Компанию уже в восьмой раз выбирают победителем рейтинга.

«Это момент гордости для Qatar Airways, и для меня честь поделиться этой наградой с моими трудолюбивыми коллегами», — заявил в свою очередь генеральный директор авиакомпании Бадр Мохаммед Аль-Мейер.

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Оценка проводилась на основе опроса более 21 миллиона клиентов из 100 стран.

Известно, что флот Qatar Airways насчитывает 230 самолетов. В его состав входят, в частности, огромные авиалайнеры Airbus A380 и новейшие самолеты Airbus A350 и Boeing 787.

Отметим, что на втором месте рейтинга оказалась Singapore Airlines, а на третьем — Emirates.

Первая десятка рейтинга от Skytrax выглядит следующим образом:

Qatar Airways;

Singapore Airlines;

Emirates;

ANA All Nippon Airways;

Cathay Pacific;

Japan Airlines;

Turkish Airlines;

EVA Air;

Air France;

Swiss International Air Lines.

УНІАН По материалам:

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