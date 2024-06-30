Названы лучшие авиакомпании мира в 2024 году — Finance.ua

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Названы лучшие авиакомпании мира в 2024 году

Мир
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Названы лучшие авиакомпании мира в 2024 году
Названы лучшие авиакомпании мира в 2024 году
Британская консалтинговая компания Skytrax, специализирующаяся на изучении качества услуг, предоставляемых разными авиакомпаниями и аэропортами, представила новый рейтинг лучших авиакомпаний.
Об этом сообщает CNN.
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Победителем стала основанная в 1993 году катарская авиакомпания Qatar Airways.
Генеральный директор Skytrax Эдвард Плайстед отметил, что это выдающееся достижение для Qatar Airways — получить титул «Лучшая авиакомпания мира» в 2024 году.
Компанию уже в восьмой раз выбирают победителем рейтинга.
«Это момент гордости для Qatar Airways, и для меня честь поделиться этой наградой с моими трудолюбивыми коллегами», — заявил в свою очередь генеральный директор авиакомпании Бадр Мохаммед Аль-Мейер.
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Оценка проводилась на основе опроса более 21 миллиона клиентов из 100 стран.
Известно, что флот Qatar Airways насчитывает 230 самолетов. В его состав входят, в частности, огромные авиалайнеры Airbus A380 и новейшие самолеты Airbus A350 и Boeing 787.
Отметим, что на втором месте рейтинга оказалась Singapore Airlines, а на третьем — Emirates.
Первая десятка рейтинга от Skytrax выглядит следующим образом:
  • Qatar Airways;
  • Singapore Airlines;
  • Emirates;
  • ANA All Nippon Airways;
  • Cathay Pacific;
  • Japan Airlines;
  • Turkish Airlines;
  • EVA Air;
  • Air France;
  • Swiss International Air Lines.

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По материалам:
УНІАН
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