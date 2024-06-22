Туристам советуют выбирать ранние авиарейсы летом — Finance.ua

Туристам советуют выбирать ранние авиарейсы летом
Традиционно лучшее время для вылетов считается первая половина дня, поскольку после обеда повышается риск возникновения турбулентности и задержек авиарейсов. Однако летом в это правило вносятся некоторые коррективы.
Об этом пишет The Washington Post.
Эксперты рекомендуют авиапутешественникам избегать бронирования авиабилетов на самое жаркое время дня, поскольку экстремальные температуры, с которыми уже сталкивается много популярных направлений, могут повлиять на авиарейсы.
Дело в том, что высокие температуры могут заставить самолеты уменьшать перевозимый вес, что может привести к задержкам рейсов и даже высадке «лишних» пассажиров. Эксперты предупреждают, что иногда рейсы задерживаются, пока не станет прохладнее, или вообще отменяются.
Кроме того, в жаркие дни в салоне самолета, стоящем на взлетно-посадочной полосе перед взлетом или после приземления, может быть очень душно. В таком случае пассажирам, застрявшим на взлетной полосе в ожидании вылета, будет несладко.
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И хотя авиакомпании прилагают все усилия для охлаждения самолетов, довольно часто этого недостаточно. Поэтому пассажирам советуют в летний период выбирать рейсы ранним утром или поздно вечером, поскольку их реже затрагивают проблемы, связанные с жарой.
Более того, многие эксперты по авиапутешествиям уже предлагают туристам бронировать первый рейс дня, чтобы избежать задержек из-за погодных условий, поскольку они имеют тенденцию накапливаться в течение дня.
«Никто не любит летать в 5 утра, но тогда прохладнее, и самолет, вероятнее всего, вылетит вовремя», — пояснил в комментарии The Washington Post преподаватель факультета авиации Университета Северной Дакоты Брайан Дилс.
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