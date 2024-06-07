Почему цены на авиабилеты будут продолжать расти — Finance.ua

Почему цены на авиабилеты будут продолжать расти Сегодня 06:51 — Личные финансы

Почему цены на авиабилеты будут продолжать расти

В то время как авиакомпании продолжают приходить в себя после всемирных приземлений во время пандемии коронавируса, лидеры отрасли сообщили, что есть несколько расходов, которые, вероятно, подтолкнут цены на билеты еще выше.

Об этом говорится в сообщении Международной ассоциации воздушного транспорта, которая провела свою ежегодную встречу в Дубае, где находится авиакомпания Emirates, осуществляющая перевозки дальнего сообщения.

Об этом пишет e uronews.com

Отчасти это связано с мировой инфляцией, которая стала проблемой с начала пандемии. Расходы на авиатопливо, составляющее примерно треть всех расходов авиакомпаний, остаются высокими.

Тем временем глобальный толчок к декарбонизации авиационной промышленности заставляет больше перевозчиков бороться за небольшое количество так называемого экологически чистого авиационного топлива или SAF, доступного на рынке.

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«Авиакомпании будут продолжать делать все возможное, чтобы максимально контролировать расходы в пользу потребителей», — сказал Вилли Волш, генеральный директор Международной ассоциации воздушного транспорта, отраслевой торговой группы.

Но я думаю, что нереалистично ожидать, что авиакомпании смогут продолжать покрывать все расходы… Это не то, что мы любим делать, но это то, что мы должны сделать.

По их словам, на отрасль также оказывает давление пандемия в производстве самолетов.

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Сейчас перевозчики дольше держат старые самолеты, потребляющие больше топлива. Также не хватает новых самолетов, чтобы расширить маршруты и увеличить предложение снизить общие цены.

Справка Finance.ua:

Эксперты также подсчитали, что доход авиакомпаний по всему миру достигнет почти 1 триллиона евро в 2024 году, что является рекордным показателем.

В этом году будет 4,96 миллиарда пассажиров на самолетах, а общие расходы перевозчиков составят 936 миллиардов долларов (862 миллиарда евро) — еще один рекорд.

В частности, Emirates, главный двигатель экономики Дубая, получил рекордную прибыль в 2023 году.

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