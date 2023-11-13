airBaltic отсрочила установку Starlink на свои самолеты: названа причина — Finance.ua

airBaltic отсрочила установку Starlink на свои самолеты: названа причина Сегодня 23:46 — Фондовый рынок

Латвийская авиакомпания airBaltic перенесла на 2024 год установку Starlink компании SpaceX на свои самолеты из-за задержки с сертификацией.

Сначала авиаперевозчик рассчитывал начать установку специального оборудования в 2023 году. Оно позволит пассажирам пользоваться высокоскоростным интернетом из салона самолета на всех этапах перелета.

airBaltic декларирует, что услуга будет бесплатной, а пассажирам не нужно проходить авторизацию для выхода в сеть.

AirBaltic находится в постоянном общении с SpaceX и Airbus для получения необходимого дополнительного сертификата на самолет (supplemental type certification), чтобы оснастить флот авиакомпании из авиалайнеров Airbus A220−300 интернет-связью от Starlink. На данный момент авиакомпания ожидает, что установка оборудования начнется в 2024 году", — сообщили avianews.com в пресс-службе airBaltic.

Латвийская авиакомпания станет первой в Европе, которая предложит авиапутешественникам пользоваться интернетом от Starlink на борту самолета.

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Особенность услуги от Starlink состоит в большей ширине канала и низкой задержке передачи данных 20 мс. Такие параметры позволят пассажирам играть в онлайн игры или совершать видеозвонки во время полета.

Каждый самолет с антенной Starlink получает канал в 350 мегабит/с. Если все 145 пассажиров на борту Airbus A220−300 AirBaltic одновременно выйдут в сеть, то каждый из них получит канал 2,4 Мегабита/с. Этого достаточно, чтобы открывать социальные сети, новостные сайты или просматривать потоковое видео.

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Высокая скорость передачи данных и низкая задержка передачи сигнала стали возможны благодаря тому, что спутники Starlink используют низкую орбиту и летают на высоте 500 км. Это в 65 раз меньше, чем у обычных геостационарных спутников, которые раньше начали использовать услуги интернета в самолетах.

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