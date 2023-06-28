На чем зарабатывает лоукостер, когда продает билеты по 20 евро — Finance.ua

На чем зарабатывает лоукостер, когда продает билеты по 20 евро
Европейская бюджетная авиакомпания Wizz Air показала, как формируется себестоимость авиабилетов и сколько перевозчик зарабатывает на своих пассажирах.
Выяснилось, что авиаперевозчик, который часто продает билеты по 20 евро, тратил в среднем 85 евро, чтобы покрыть операционные расходы на перевозку каждого пассажира, сообщает avianews.com.
Вот на что тратит средства Wizz Air при перевозке пассажиров
Общие операционные расходы Wizz Air в 2023 финансовом году составили 4 млрд 362,5 млн евро. За эти деньги самолеты лоукостера перевезли 51,07 млн пассажиров.
Согласно отчету авиакомпании, Wizz Air тратил деньги на:
- оплату работы персонала: 373,9 млн евро;
- топливо: 1,954 млрд евро;
- дистрибуцию билетов и маркетинг: 91,5 млн евро;
- техобслуживание и ремонт самолетов, запчасти: 237 млн евро;
- оплату сборов аэропортов, наземное обслуживание и аэронавигацию: 963,2 млн евро;
- амортизацию техники: 601,1 млн евро;
- прочие расходы: 141,3 млн евро.
Если поделить эти расходы на общий пассажиропоток, то окажется, что в себестоимость 85,42 евро на перевозку одного пассажира Wizz Air входит:
- 38,27 евро на оплату топлива;
- 18,86 евро на оплату услуг аэропортов и диспетчеров;
- 11,77 евро на амортизацию техники;
- 7,32 евро на оплату работы пилотов, бортпроводников и офисного персонала;
- 4,64 евро на техническое обслуживание самолетов и запчасти;
- 2,77 евро на прочие расходы;
- 1,79 евро на дистрибьюцию билетов и маркетинг.
На чем же компания зарабатывает
Wizz Air продает билеты по разной цене. Если рейс выполняет 186-местный самолет Airbus A320neo, всего несколько пассажиров смогут полететь по низким тарифам, а остальные пассажиры заплатят больше.
По данным отчетности Wizz Air, в 2023 финансовом году он получил от продажи билетов в среднем 39,65 евро с каждого пассажира.
Также Wizz Air получил прибыль от продажи дополнительных услуг — в среднем 36,63 евро с пассажира. Например, платными являются:
- перевозка крупной ручной клади и багажа;
- выбор места;
- питание на борту.
В 2023 финансовом году (с 1 апреля 2022 по 31 марта 2023 года) Wizz Air доплачивал за перевозку пассажира 9,14 евро и из-за этого зафиксировал убыток. Но, по прогнозам, уже в 2024 финансовом году лоукостер планирует вернуться в прибыльность.
Кстати, Finance.ua предлагает оформить туристическое (медицинское) страхование онлайн по выгодным ценам. Действие полиса распространяется по всему миру.
⚡ Оформить туристическое страхование на Finance.ua
Поделиться новостью