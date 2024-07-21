Билеты известной немецкой авиакомпании подорожают из-за экологического сбора — Finance.ua

Билеты известной немецкой авиакомпании подорожают из-за экологического сбора Сегодня 15:15 — Мир

Билеты известной немецкой авиакомпании подорожают из-за экологического сбора

Немецкая авиакомпания Lufthansa добавляет экологический сбор к ценам на билеты. Средства необходимы для соблюдения правил ЕС по сокращению выбросов.

Об этом сообщает Euronews.

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«Зеленый» сбор предусматривает добавление к стоимости каждого билета до 72 евро. Комиссия будет добавлена ​​к тарифам, чтобы компенсировать расходы по внедрению устойчивого авиационного топлива (SAF) и другие инициативы по сокращению выбросов углерода.

Когда повысят цены

Сбор будет взиматься на всех рейсах, вылетающих из стран-членов ЕС, с 1 января 2025 года.

«Даже если ты забронируешь билет сейчас, но полет будет после 1 января 2025 года, платить за билет придется по новой цене», — говорится в сообщении.

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Цены возрастут от 1 до 72 евро в зависимости от типа билета на рейсы, вылетающие из всех 27 стран-членов ЕС, а также Великобритании, Норвегии и Швейцарии.

В Lufthansa говорят, что дополнительный экологический сбор предназначен для «покрытия части постоянно возрастающих дополнительных расходов из-за нормативных экологических требований».

Проще говоря, это включает в себя начальную квоту на 2-процентную смесь SAF в топливе для вылетов из стран ЕС с 1 января 2025 года.

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Также другие экологические корректировки, такие как Система торговли выбросами ЕС (EU ETS), наряду с другими нормативными экологическими затратами, как компенсация углерода.

Отметим, что первой авиакомпанией, которая ввела экологический сбор, была Air France-KLM. В январе 2022 года компания добавила 12 евро к билетам в бизнес-классе и 4 евро к билетам в эконом-классе.

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Телеканал 24 По материалам:

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