Туристов в Европе предупредили о возможных масштабных отменах летних авиарейсов — Finance.ua
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Туристов в Европе предупредили о возможных масштабных отменах летних авиарейсов

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Туристов в Европе предупредили о возможных масштабных отменах летних авиарейсов
Туристов в Европе предупредили о возможных масштабных отменах летних авиарейсов
В пик летнего сезона отпусков отдых туристов в Европе может быть омрачен в результате рекордно большего количества задержанных или отмененных рейсов из-за нехватки авиадиспетчеров.
Как заявил исполнительный директор Ryanair DAC Эдди Уилсон в комментарии The Independent, авиадиспетчерские службы до сих пор переживают серьезный кризис после пандемии коронавируса: если до пандемии на авиадиспетчерские службы приходилось «менее 5%» от общего количества задержек рейсов во всей Европе (не считая забастовок авиадиспетчеров преимущественно во Франции), то сейчас их доля иногда достигает 30%.
«После Covid ситуация еще ухудшилась. Первые пару недель летнего сезона, апрель и май прошли достаточно хорошо. Это было менее 10%, поэтому мы смогли справиться. Но за последние 10 дней что-то произошло с точки зрения организации или укомплектования персоналом. Мы, как и другие авиакомпании, справлялись с 30% задержек со стороны диспетчерской службы», — отметил Уилсон.
По состоянию на утро 15 июля, в начале рабочей недели, лоукостер сообщил, что более 100 его «первых волн» вылетов были задержаны из-за ограничения количества слотов в органах управления воздушным движением. В воскресенье последствия были еще хуже: 125 из 580 самолетов первой волны ожидали слотов, что составляет 22% от общего количества.
«Это ужасно для наших экипажей, это ужасно для пассажиров», — констатировал Уилсон, поскольку, если не удается отправить первую волну вовремя, задержки неизбежно накапливаются позже в течение дня.
Также проблемы со своевременным вылетом рейсов признал еще один лоукостер easyJet, который 14 июля даже был вынужден отменить 22 рейса в Великобритании — 1,2% от общего числа более 1800 рейсов.
«Небольшое количество рейсов вчера, к сожалению, было отменено из-за побочного влияния задержек в работе авиадиспетчерской службы по всей Европе. Мы приносим извинения за причиненные неудобства и предоставили клиентам возврат средств или трансфер на альтернативный рейс, а также проживание и питание в отеле», — прокомментировал в понедельник представитель EasyJet.
По материалам:
УНІАН
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