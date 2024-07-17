Какие авиакомпании могут первыми вернуться в Украину (список) — Finance.ua

Какие авиакомпании могут первыми вернуться в Украину (список) Сегодня 16:33 — Фондовый рынок

Какие авиакомпании могут первыми вернуться в Украину (список)

В понедельник состоялась встреча японской делегации с рабочими Международного аэропорта «Львов». Во время нее показали авиакомпании, готовые возобновить сообщение.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы аэропорта.

Среди потенциальных компаний были представлены Windrose, AirBaltic, Ryanair, Wizzair, Turkish Airlines, Lufthansa, Austrian и Swiss.

Ранее о своей готовности восстановить часть авиасообщений заявляла латвийская airBaltic — в и из Киева, Львова и Одессы, когда это позволят условия безопасности.

Справка Finance.ua:

Международный совет аэропортов (ACI) World обнародовал список 10 самых загруженных аэропортов мира в 2023 г. Общий глобальный прогноз пассажиропотока на 2023 год составляет около 8,5 миллиарда, что отражает значительное восстановление на 93,8% от уровня до пандемии.

Международный аэропорт Хартсфилд-Джексон Атланты удерживает первое место, а за ним впервые следует международный аэропорт Дубая, обогнав международный аэропорт Даллас Форт-Уорт на третьем месте.

Самый большой скачок в топ-10 рейтинга зафиксирован для Токио Ханеда, который перескочил с 16-й позиции в 2022 году на 5-ю позицию в 2023 году.

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