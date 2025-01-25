Атаки рф в 2024 году лишили Украину более половины зимних генерирующих мощностей — Finance.ua

Атаки рф в 2024 году лишили Украину более половины зимних генерирующих мощностей Сегодня 19:11 — Энергетика

Атаки рф в 2024 году лишили Украину более половины зимних генерирующих мощностей

Прошлый год стал серьезным экзаменом для энергетического сектора Украины. В результате 13 масштабных атак россии в 2024 году страна потеряла более 10 ГВт генерирующих мощностей — более половины от пиковой зимней потребности.

Об этом сообщает Центр экономической стратегии.

Импорт и экспорт электроэнергии

Общий чистый импорт электроэнергии в 2024 году превысил 4 ТВтч. Это в десять раз больше показателя 2023 года.

Коммерческий импорт достиг 4,4 ТВтч ($670 млн), тогда как коммерческий экспорт был в 12,7 раза меньше — 1 348 ГВтч ($81 млн).

Также в 2024 году утвердили Стратегию развития распределенной генерации на период до 2035 года и, по словам министра энергетики Галущенко, запустили сотни мегаватт новых мощностей.

Однако это компенсирует лишь незначительную долю разрушенных энергообъектов.

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В то же время из официальной информации «Укрэнерго», опубликованной заместителем председателя Комитета по вопросам финансов нардепом Ярославом Железняком, следует, что из обещанного президентом гигаватта распределенной генерации в 2024 году построили лишь чуть больше 10% (104 МВт).

Напомним, украинцы, которые в рамках программы «Национальный кешбэк» накопили кешбэк при покупке товаров с пометкой «Сделано в Украине», могут рассчитаться этими средствами за потребленную электроэнергию.

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