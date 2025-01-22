В 2024 году импорт электроэнергии был самым большим за десятилетие, экспорт — наименьшим (инфографика) Сегодня 21:00 — Энергетика

В 2024 году импорт электроэнергии был самым большим за десятилетие, экспорт — наименьшим (инфографика)

Импорт электроэнергии в 2024 году стал самым большим с 2014 года, достигнув показателя почти в 4,5 млн МВт*ч, а экспорт снизился до исторически минимального уровня за это время — почти до 350 тыс. МВт*ч.

Об этом сообщил украинский аналитический центр в сфере энергетики и климата DiXi Group, ссылаясь на портал открытых данных Energy Map.

«В 2024 году Украина импортировала 4436,6 тыс. МВт*ч электроэнергии, что стало самым высоким показателем за последние 11 лет (фактические данные к 2014 году в открытом доступе отсутствуют).

При этом экспорт электроэнергии достиг исторического минимума — 348,5 тыс. МВт*ч", — говорится в обзоре, предоставленном DiXi Group проекту «Энергореформа».

По мнению аналитиков центра, основной причиной аномальных показателей стали российские удары по украинской энергетической инфраструктуре.

Читайте также Еврокомиссия разрабатывает план полного прекращения импорта российского газа

Они отмечают, что с 22 марта по 25 декабря 2024 года рф совершила 13 массированных ракетно-дроновых атак, выпустив 846 ракет разных типов и 866 БПЛА.

Из них 230 ракет (27%) и 25 БПЛА (3%) не были сбиты силами ПВО или нейтрализованы радиолокационными системами, вероятно, попав в цели.

Пиковые значения импорта зафиксированы в июне и июле, когда к обстрелам добавилась аномальная жара и выход в традиционные плановые ремонты части энергоблоков для подготовки к осенне-зимнему периоду.

«В июне импорт достиг 858,4 тыс. МВт*ч — это на 6% больше, чем было закуплено за весь 2023 год (806,4 тыс. МВт*ч), и является наибольшим месячным показателем с 2014 года (по имеющимся данным)», — говорится в обзоре.

Экспорт электроэнергии в 2024 году составил 348,5 тыс. МВт*ч, что на 5% меньше по сравнению с 2023 годом, и на 90% меньше, чем в довоенном 2021 году.

В течение года экспорт осуществлялся по всем доступным направлениям.

Пиковый объем экспорта зафиксирован до начала массированных обстрелов — в марте, в течение которого Украина экспортировала 154,1 тыс. МВт*ч (44% годового объема). В течение 140 дней, с 12 мая по 29 сентября экспорт электроэнергии из Украины был полностью остановлен.

В целом экспорт осуществлялся в течение 151 дня (41% года), в то время как в течение 215 дней (59%) был нулевой. При этом импорт практически не прекращался — полное его отсутствие было зафиксировано только в два дня года.

Экономия ради будущего? В этом поможет депозит. Сравнивайте и выбирайте самые выгодные варианты с помощью Finance.ua.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.