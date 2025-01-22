В 2024 году импорт электроэнергии был самым большим за десятилетие, экспорт — наименьшим (инфографика)
Импорт электроэнергии в 2024 году стал самым большим с 2014 года, достигнув показателя почти в 4,5 млн МВт*ч, а экспорт снизился до исторически минимального уровня за это время — почти до 350 тыс. МВт*ч.
Об этом сообщил украинский аналитический центр в сфере энергетики и климата DiXi Group, ссылаясь на портал открытых данных Energy Map.
«В 2024 году Украина импортировала 4436,6 тыс. МВт*ч электроэнергии, что стало самым высоким показателем за последние 11 лет (фактические данные к 2014 году в открытом доступе отсутствуют).
При этом экспорт электроэнергии достиг исторического минимума — 348,5 тыс. МВт*ч", — говорится в обзоре, предоставленном DiXi Group проекту «Энергореформа».
По мнению аналитиков центра, основной причиной аномальных показателей стали российские удары по украинской энергетической инфраструктуре.
Они отмечают, что с 22 марта по 25 декабря 2024 года рф совершила 13 массированных ракетно-дроновых атак, выпустив 846 ракет разных типов и 866 БПЛА.
Из них 230 ракет (27%) и 25 БПЛА (3%) не были сбиты силами ПВО или нейтрализованы радиолокационными системами, вероятно, попав в цели.
Пиковые значения импорта зафиксированы в июне и июле, когда к обстрелам добавилась аномальная жара и выход в традиционные плановые ремонты части энергоблоков для подготовки к осенне-зимнему периоду.
«В июне импорт достиг 858,4 тыс. МВт*ч — это на 6% больше, чем было закуплено за весь 2023 год (806,4 тыс. МВт*ч), и является наибольшим месячным показателем с 2014 года (по имеющимся данным)», — говорится в обзоре.
Экспорт электроэнергии в 2024 году составил 348,5 тыс. МВт*ч, что на 5% меньше по сравнению с 2023 годом, и на 90% меньше, чем в довоенном 2021 году.
В течение года экспорт осуществлялся по всем доступным направлениям.
Пиковый объем экспорта зафиксирован до начала массированных обстрелов — в марте, в течение которого Украина экспортировала 154,1 тыс. МВт*ч (44% годового объема). В течение 140 дней, с 12 мая по 29 сентября экспорт электроэнергии из Украины был полностью остановлен.
В целом экспорт осуществлялся в течение 151 дня (41% года), в то время как в течение 215 дней (59%) был нулевой. При этом импорт практически не прекращался — полное его отсутствие было зафиксировано только в два дня года.
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