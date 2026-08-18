Атаки рф наносят ущерб бизнесу: какие меры поддержки предлагают для компаний
Из-за масштабных разрушений и атак на предприятия бизнес сталкивается с процедурами, в которых не учитываются реалии военного времени. Европейская Бизнес Ассоциация подготовила для правительства перечень мер, которые, по мнению бизнеса, должны помочь предприятиям продолжать работу и восстанавливаться.
Соответствующие предложения ЕБА направила Кабинету министров и профильным государственным органам.
Почему это важно
В Ассоциации отмечается, что масштабные разрушения производственной, складской, логистической и другой инфраструктуры, а также систематические атаки на предприятия создают новые практические вызовы. Действующее законодательство и подзаконное регулирование не всегда позволяют оперативно реагировать на такие ситуации.
«В таких условиях бизнес нуждается в понятных, практических и оперативных механизмах, направленных на надлежащее урегулирование последствий потерь, уменьшение чрезмерной административной нагрузки и обеспечение дальнейшего функционирования и восстановления предприятий», — говорится в письме.
По результатам рабочих встреч представителей Кабмина и Верховной Рады с бизнесом ЕБА наработала предложения по мерам поддержки предприятий, понесшим потери в результате вооруженной агрессии.
Что именно предлагает бизнес
1. Единый механизм фиксации ущерба. Бизнес предлагает ввести единый механизм фиксации ущерба и подтверждение потерь предприятий по принципу одноразового представления документов и взаимного признания соответствующей информации всеми государственными органами. Также бизнес предлагает упростить процедуры подтверждения потери или уничтожения активов, в частности инвентаризацию для подтверждения форс-мажора.
2. Утилизация уничтоженных активов. Предлагается упростить и снизить стоимость утилизации активов, уничтоженных в результате военных действий, в частности через государственное регулирование стоимости соответствующих услуг и/или компенсацию расходов предприятий на их утилизацию.
3. Трудовые ресурсы. Бизнес просит обеспечить пострадавшие предприятия необходимыми трудовыми ресурсами путем продления срока действия статуса критически важных предприятий и действующих бронирований работников до конца 2026 или до завершения периода возобновления деятельности предприятий. Также предлагается увеличить лимиты бронирования для критически важных предприятий.
4. Доступ к финансированию и реструктуризации кредитов. ЕБА предлагает автоматизировать доступ пострадавших предприятий к доступным инструментам государственной поддержки — страховым выплатам, кредитным программам, налоговым льготам, грантам, льготным условиям аренды государственного имущества — на основании уже подтвержденных и зафиксированных убытков.
Также бизнес предлагает ввести автоматический доступ к механизмам реструктуризации кредитов для предприятий с подтвержденными военными убытками и распространить соответствующие программы льготного кредитования на предприятия вне зависимости от отрасли и размера бизнеса.
5. Гранты и льготное финансирование. Предлагается предоставить грантовую поддержку и доступ к льготному финансированию для восстановления производственных, логистических, складских и портовых мощностей.
6. Страхование военных рисков. ЕБА предлагает создать комплексную систему страхования военных рисков с государственной поддержкой и привлечением международных механизмов перестрахования, в частности, для перестрахования рисков морской логистики, а также расширить доступ предприятий к существующим программам страхования.
Кроме того, бизнес предлагает положить начало международному механизму страхования военных рисков для экспорта, в частности путем создания украинско-швейцарской модели страхования активов, грузов и логистической инфраструктуры.
7. Прекращение начисления платежей за разрушенное имущество. Бизнес предлагает прекратить начисление платежей за разрушенное или непригодное для использования имущество, включая арендную плату за землю, земельный налог и налог на недвижимое имущество.
8. Упрощение налогового администрирования. ЕБА предлагает для предприятий, пострадавших от военных действий:
- упростить порядок списания уничтоженных товаров и активов;
- упростить порядок рассрочки и отсрочки налоговых обязательств;
- прекратить автоматическую блокировку налоговых накладных по НДС для предприятий, заявивших о невозможности выполнения налоговых обязанностей;
- ввести налоговые каникулы для предприятий, лишившихся активов и товарных запасов в результате военных действий;
- урегулировать вопрос возмещения или учета в счет будущих платежей сумм акцизного налога, уплаченных по уничтоженным подакцизным товарам;
- приостановить на период действия военного положения требование по установлению и непрерывному функционированию круглосуточной системы видеонаблюдения в местах хранения табачных изделий;
- разрешить оперативную корректировку информации о получателе в зарегистрированной электронной товарно-транспортной накладной на алкогольные напитки и табачные изделия;
- отменить льготы по уплате налогов на международные почтовые отправления стоимостью до 150 евро для обеспечения равных конкурентных условий для украинского бизнеса;
- предусмотреть пониженную ставку НДФЛ в размере 9% для предприятий, которые из-за последствий военной агрессии понесли существенные потери — разрушение активов, блокаду портов, дефицит энергоресурсов, нехватку кадров — но продолжают работать и удерживать персонал с установлением соответствующих предохранителей от злоупотреблений.
9. Упрощение таможенных процедур и государственного контроля. Бизнес предлагает:
- разрешить внесение изменений в таможенную декларацию в случае срочного изменения места доставки и транспортного средства с согласованием таких изменений в течение 4 часов;
- возобновить упрощенный порядок таможенного оформления грузов, в частности вернуть возможность использования таможенных деклараций типа ИМ 40ЕА;
- упростить процедуры таможенного оформления и государственного контроля грузов, в частности ограничить отбор образцов в случаях, когда это не необходимо;
- смягчить требования к критерию финансовой устойчивости для авторизованных экономических операторов (АЭО), понесших значительные потери или повреждения в результате военных действий;
- временно приостановить применение секторальных планов в части контроля продукции на таможне, в частности проверки маркировки знаком соответствия, и разрешить ввоз товаров с маркировкой ЕС, в том числе лекарственных средств, зарегистрированных в Украине;
- максимально упростить процедуры пересечения государственной границы, в частности путем введения совместного фитосанитарного и ветеринарного контроля, а также рассмотреть другие возможные меры по оперативному перемещению продукции непосредственно в торговые точки;
- отменить вывозную пошлину на экспорт сои и рапса;
- провести аудит действующих запретов на ввоз товаров из некоторых стран;
- ввести беспошлинный ввоз оборудования, необходимого для поддержки деятельности бизнеса на прифронтовых территориях, по аналогии с индустриальными парками;
- ввести временный мораторий на проведение мероприятий государственного надзора посредством внеплановых проверок поставщиков электронных коммуникаций;
- освободить от ввозной пошлины оборудование, необходимое для оперативного обновления электронных коммуникационных сетей и обеспечения их стабильной работы в условиях отсутствия электроснабжения.
10. Непрерывность логистики и международной торговли. ЕБА предлагает поддержать непрерывность логистики и международной торговли путем развития и восстановления портовой, железнодорожной и пограничной инфраструктуры, введение льготного финансирования и других механизмов государственной поддержки для транспортной отрасли, развитие альтернативных логистических маршрутов, а также упрощение процедур таможенного оформления и пересечения государственной границы.
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