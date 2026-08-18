Атаки рф наносят ущерб бизнесу: какие меры поддержки предлагают для компаний Сегодня 14:40

Бизнес направил свои предложения Кабмину

Из-за масштабных разрушений и атак на предприятия бизнес сталкивается с процедурами, в которых не учитываются реалии военного времени. Европейская Бизнес Ассоциация подготовила для правительства перечень мер, которые, по мнению бизнеса, должны помочь предприятиям продолжать работу и восстанавливаться.

Соответствующие предложения ЕБА направила Кабинету министров и профильным государственным органам.

Почему это важно

В Ассоциации отмечается, что масштабные разрушения производственной, складской, логистической и другой инфраструктуры, а также систематические атаки на предприятия создают новые практические вызовы. Действующее законодательство и подзаконное регулирование не всегда позволяют оперативно реагировать на такие ситуации.

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«В таких условиях бизнес нуждается в понятных, практических и оперативных механизмах, направленных на надлежащее урегулирование последствий потерь, уменьшение чрезмерной административной нагрузки и обеспечение дальнейшего функционирования и восстановления предприятий», — говорится в письме.

По результатам рабочих встреч представителей Кабмина и Верховной Рады с бизнесом ЕБА наработала предложения по мерам поддержки предприятий, понесшим потери в результате вооруженной агрессии.

Что именно предлагает бизнес

1. Единый механизм фиксации ущерба. Бизнес предлагает ввести единый механизм фиксации ущерба и подтверждение потерь предприятий по принципу одноразового представления документов и взаимного признания соответствующей информации всеми государственными органами. Также бизнес предлагает упростить процедуры подтверждения потери или уничтожения активов, в частности инвентаризацию для подтверждения форс-мажора.

2. Утилизация уничтоженных активов. Предлагается упростить и снизить стоимость утилизации активов, уничтоженных в результате военных действий, в частности через государственное регулирование стоимости соответствующих услуг и/или компенсацию расходов предприятий на их утилизацию.

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3. Трудовые ресурсы. Бизнес просит обеспечить пострадавшие предприятия необходимыми трудовыми ресурсами путем продления срока действия статуса критически важных предприятий и действующих бронирований работников до конца 2026 или до завершения периода возобновления деятельности предприятий. Также предлагается увеличить лимиты бронирования для критически важных предприятий.

4. Доступ к финансированию и реструктуризации кредитов. ЕБА предлагает автоматизировать доступ пострадавших предприятий к доступным инструментам государственной поддержки — страховым выплатам, кредитным программам, налоговым льготам, грантам, льготным условиям аренды государственного имущества — на основании уже подтвержденных и зафиксированных убытков.

Также бизнес предлагает ввести автоматический доступ к механизмам реструктуризации кредитов для предприятий с подтвержденными военными убытками и распространить соответствующие программы льготного кредитования на предприятия вне зависимости от отрасли и размера бизнеса.

5. Гранты и льготное финансирование. Предлагается предоставить грантовую поддержку и доступ к льготному финансированию для восстановления производственных, логистических, складских и портовых мощностей.

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6. Страхование военных рисков. ЕБА предлагает создать комплексную систему страхования военных рисков с государственной поддержкой и привлечением международных механизмов перестрахования, в частности, для перестрахования рисков морской логистики, а также расширить доступ предприятий к существующим программам страхования.

Кроме того, бизнес предлагает положить начало международному механизму страхования военных рисков для экспорта, в частности путем создания украинско-швейцарской модели страхования активов, грузов и логистической инфраструктуры.

7. Прекращение начисления платежей за разрушенное имущество. Бизнес предлагает прекратить начисление платежей за разрушенное или непригодное для использования имущество, включая арендную плату за землю, земельный налог и налог на недвижимое имущество.

8. Упрощение налогового администрирования. ЕБА предлагает для предприятий, пострадавших от военных действий:

упростить порядок списания уничтоженных товаров и активов;

упростить порядок рассрочки и отсрочки налоговых обязательств;

прекратить автоматическую блокировку налоговых накладных по НДС для предприятий, заявивших о невозможности выполнения налоговых обязанностей;

ввести налоговые каникулы для предприятий, лишившихся активов и товарных запасов в результате военных действий;

для предприятий, лишившихся активов и товарных запасов в результате военных действий; урегулировать вопрос возмещения или учета в счет будущих платежей сумм акцизного налога, уплаченных по уничтоженным подакцизным товарам;

приостановить на период действия военного положения требование по установлению и непрерывному функционированию круглосуточной системы видеонаблюдения в местах хранения табачных изделий;

разрешить оперативную корректировку информации о получателе в зарегистрированной электронной товарно-транспортной накладной на алкогольные напитки и табачные изделия;

отменить льготы по уплате налогов на международные почтовые отправления стоимостью до 150 евро для обеспечения равных конкурентных условий для украинского бизнеса;

для обеспечения равных конкурентных условий для украинского бизнеса; предусмотреть пониженную ставку НДФЛ в размере 9% для предприятий, которые из-за последствий военной агрессии понесли существенные потери — разрушение активов, блокаду портов, дефицит энергоресурсов, нехватку кадров — но продолжают работать и удерживать персонал с установлением соответствующих предохранителей от злоупотреблений.

9. Упрощение таможенных процедур и государственного контроля. Бизнес предлагает:

разрешить внесение изменений в таможенную декларацию в случае срочного изменения места доставки и транспортного средства с согласованием таких изменений в течение 4 часов;

возобновить упрощенный порядок таможенного оформления грузов, в частности вернуть возможность использования таможенных деклараций типа ИМ 40ЕА;

упростить процедуры таможенного оформления и государственного контроля грузов, в частности ограничить отбор образцов в случаях, когда это не необходимо;

смягчить требования к критерию финансовой устойчивости для авторизованных экономических операторов (АЭО), понесших значительные потери или повреждения в результате военных действий;

временно приостановить применение секторальных планов в части контроля продукции на таможне, в частности проверки маркировки знаком соответствия, и разрешить ввоз товаров с маркировкой ЕС, в том числе лекарственных средств, зарегистрированных в Украине;

максимально упростить процедуры пересечения государственной границы, в частности путем введения совместного фитосанитарного и ветеринарного контроля, а также рассмотреть другие возможные меры по оперативному перемещению продукции непосредственно в торговые точки;

отменить вывозную пошлину на экспорт сои и рапса;

провести аудит действующих запретов на ввоз товаров из некоторых стран;

ввести беспошлинный ввоз оборудования, необходимого для поддержки деятельности бизнеса на прифронтовых территориях, по аналогии с индустриальными парками;

ввести временный мораторий на проведение мероприятий государственного надзора посредством внеплановых проверок поставщиков электронных коммуникаций;

освободить от ввозной пошлины оборудование, необходимое для оперативного обновления электронных коммуникационных сетей и обеспечения их стабильной работы в условиях отсутствия электроснабжения.

10. Непрерывность логистики и международной торговли. ЕБА предлагает поддержать непрерывность логистики и международной торговли путем развития и восстановления портовой, железнодорожной и пограничной инфраструктуры, введение льготного финансирования и других механизмов государственной поддержки для транспортной отрасли, развитие альтернативных логистических маршрутов, а также упрощение процедур таможенного оформления и пересечения государственной границы.

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