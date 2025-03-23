«Армия восстановления»: сколько средств направили на выплату зарплат — Finance.ua
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«Армия восстановления»: сколько средств направили на выплату зарплат

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«Армия восстановления»: сколько средств направили на выплату зарплат
«Армия восстановления»: сколько средств направили на выплату зарплат
За 2,5 месяца текущего года Государственная служба занятости выдала более 30 тысяч направлений на восстановление страны по проекту «Армия восстановления».
Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
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Отмечается, что к программе привлекаются временно безработные граждане и незанятые внутренне перемещенные лица. На выплату заработных плат было направлено 290 млн грн.

Что делают участники программы

Участники программы выполняют широкий спектр задач: от помощи пострадавшим от боевых действий до масштабных работ по восстановлению критической инфраструктуры и строительства оборонных сооружений для ВСУ.

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У каждого региона есть свои приоритеты, которые определяет власть на местах.
Оплата труда составляет до 1,5 минимальных заработных плат или 12 тыс. грн за полный месяц работы.
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Общественно полезные работы проводятся в 19 регионах Украины. Наиболее активными регионами реализации проекта являются Харьковская область, а также Донецкая и Киевская.
В прифронтовых общинах Харьковской области работники в большинстве своем занимаются разбором завалов и восстановлением домов, а в более отдаленных районах поддерживают порядок и оказывают помощь переселенцам.
Напомним, с начала года при поддержке Государственной службы занятости Украины трудоустроено 3000 внутриперемещенных лиц.
Программой компенсаций за трудоустройство ВПЛ во время военного положения воспользовались 1700 работодателей. Предпринимателям было возмещено 72 млн грн.
По материалам:
Finance.ua
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