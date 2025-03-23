«Армия восстановления»: сколько средств направили на выплату зарплат — Finance.ua

«Армия восстановления»: сколько средств направили на выплату зарплат Сегодня 17:22

«Армия восстановления»: сколько средств направили на выплату зарплат

За 2,5 месяца текущего года Государственная служба занятости выдала более 30 тысяч направлений на восстановление страны по проекту «Армия восстановления».

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

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Отмечается, что к программе привлекаются временно безработные граждане и незанятые внутренне перемещенные лица. На выплату заработных плат было направлено 290 млн грн.

Что делают участники программы

Участники программы выполняют широкий спектр задач: от помощи пострадавшим от боевых действий до масштабных работ по восстановлению критической инфраструктуры и строительства оборонных сооружений для ВСУ.

У каждого региона есть свои приоритеты, которые определяет власть на местах.

Оплата труда составляет до 1,5 минимальных заработных плат или 12 тыс. грн за полный месяц работы.

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Общественно полезные работы проводятся в 19 регионах Украины. Наиболее активными регионами реализации проекта являются Харьковская область, а также Донецкая и Киевская.

В прифронтовых общинах Харьковской области работники в большинстве своем занимаются разбором завалов и восстановлением домов, а в более отдаленных районах поддерживают порядок и оказывают помощь переселенцам.

Напомним, с начала года при поддержке Государственной службы занятости Украины трудоустроено 3000 внутриперемещенных лиц.

Программой компенсаций за трудоустройство ВПЛ во время военного положения воспользовались 1700 работодателей. Предпринимателям было возмещено 72 млн грн.

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