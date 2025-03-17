Сколько сейчас платят за сбор урожая и как изменились зарплаты аграриев — Finance.ua

Сколько сейчас платят за сбор урожая и как изменились зарплаты аграриев Сегодня 16:30 — Личные финансы

Сколько сейчас платят за сбор урожая и как изменились зарплаты аграриев

Медиана общего дохода механизаторов (с учетом бонусов) выросла до 29,7 тысячи гривен, что на 12% превышает показатели 2023 года.

Это данные ежегодного исследования Agrohub HR360 Benchmarking, в котором приняли участие 44 компании, которые объединяют 4200 специалистов, передает NV Бизнес.

«За последние три года ситуация стабилизировалась, поскольку предприятия адаптировались к новым условиям, поэтому они могут повышать зарплату и не испытывают значительного кадрового дефицита. Однако компании не спешат обучать своих работников для выполнения разных техопераций. Ответы на этот вопрос могут быть разными: непонимание перспектив, высокая ресурсозатратность процесса или то, что для них этот вопрос пока не является приоритетным», — отметил руководитель Agrohub HR360 Benchmarking Дмитрий Лебедев.

Зарплата механизаторов состоит из 3 частей:

фиксированной;

сдельной, которая занимает около 74% от всего дохода и зависит от вида технической операции и количества обработанных площадей или часов, проводимых в поле;

бонусной — доля находится на уровне 5%.

Среди всех техопераций самой дорогой остается уборка урожая, оплата за которую в 2024 году составила 366 грн/час, что на 25% выше, чем в 2023 году.

Опрыскивание находится на втором месте и стоило в среднем 297 грн/час (+10% к показателям прошлого года). А за посев механизаторы в среднем получали 237 грн/час, и эта расценка почти не изменилась по сравнению с 2023 годом. Самой дешевой операцией неизменно остается прикатывание — 121 грн/час.

На уровень нагрузки и зарплат также влияет количество механизаторов, которые по сравнению с 2023 годом почти не изменились и остались на уровне 27 человек на 10 тысяч га.

Еще один фактор влияния — способность работника выполнять различные технические операции. 29% механизаторов привлечены к посеву, 18% — к опрыскиванию, а к уборке урожая — 14%. Доля механизаторов, вовлеченных в выполнение посева и опрыскивания, составила 3,3%, опрыскивание и уборка — 3%, посев и уборка — также 3%. Количество выполняющих все три операции составило 0,7%. Среди сотрудников есть и те, кто не работает непосредственно в поле, а осуществляет второстепенные вспомогательные техоперации: смешивание удобрений, подготовка техники и т. д. — доля таких составляет около 14%. Следует сказать, что показатели на уровне 1−2% изменились по сравнению с 2023 годом, то есть остаются стабильными.

На заработок механизаторов также влияет использование предприятием собственной техники относительно найма. 87% всех работ компании выполняют собственной техникой, а 13% передают на аутсорс. Подавляющее большинство такой техники используют для сбора урожая — 64%, опрыскивания — 15%, внесения удобрений — 10%, а посев и почвообработка преимущественно осуществляется собственной техникой. Компании привлекают аутсорс, ведь необходимо собрать урожай в определенные временные рамки, которые зависят от погодных условий и сроков.

НВ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.