Сколько сейчас платят за сбор урожая и как изменились зарплаты аграриев — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Сколько сейчас платят за сбор урожая и как изменились зарплаты аграриев

Личные финансы
32
Сколько сейчас платят за сбор урожая и как изменились зарплаты аграриев
Сколько сейчас платят за сбор урожая и как изменились зарплаты аграриев
Медиана общего дохода механизаторов (с учетом бонусов) выросла до 29,7 тысячи гривен, что на 12% превышает показатели 2023 года.
Это данные ежегодного исследования Agrohub HR360 Benchmarking, в котором приняли участие 44 компании, которые объединяют 4200 специалистов, передает NV Бизнес.
«За последние три года ситуация стабилизировалась, поскольку предприятия адаптировались к новым условиям, поэтому они могут повышать зарплату и не испытывают значительного кадрового дефицита. Однако компании не спешат обучать своих работников для выполнения разных техопераций. Ответы на этот вопрос могут быть разными: непонимание перспектив, высокая ресурсозатратность процесса или то, что для них этот вопрос пока не является приоритетным», — отметил руководитель Agrohub HR360 Benchmarking Дмитрий Лебедев.
Зарплата механизаторов состоит из 3 частей:
  • фиксированной;
  • сдельной, которая занимает около 74% от всего дохода и зависит от вида технической операции и количества обработанных площадей или часов, проводимых в поле;
  • бонусной — доля находится на уровне 5%.
Среди всех техопераций самой дорогой остается уборка урожая, оплата за которую в 2024 году составила 366 грн/час, что на 25% выше, чем в 2023 году.
Опрыскивание находится на втором месте и стоило в среднем 297 грн/час (+10% к показателям прошлого года). А за посев механизаторы в среднем получали 237 грн/час, и эта расценка почти не изменилась по сравнению с 2023 годом. Самой дешевой операцией неизменно остается прикатывание — 121 грн/час.
На уровень нагрузки и зарплат также влияет количество механизаторов, которые по сравнению с 2023 годом почти не изменились и остались на уровне 27 человек на 10 тысяч га.
Сколько сейчас платят за сбор урожая и как изменились зарплаты аграриев
Еще один фактор влияния — способность работника выполнять различные технические операции. 29% механизаторов привлечены к посеву, 18% — к опрыскиванию, а к уборке урожая — 14%. Доля механизаторов, вовлеченных в выполнение посева и опрыскивания, составила 3,3%, опрыскивание и уборка — 3%, посев и уборка — также 3%. Количество выполняющих все три операции составило 0,7%. Среди сотрудников есть и те, кто не работает непосредственно в поле, а осуществляет второстепенные вспомогательные техоперации: смешивание удобрений, подготовка техники и т. д. — доля таких составляет около 14%. Следует сказать, что показатели на уровне 1−2% изменились по сравнению с 2023 годом, то есть остаются стабильными.
Сколько сейчас платят за сбор урожая и как изменились зарплаты аграриев
На заработок механизаторов также влияет использование предприятием собственной техники относительно найма. 87% всех работ компании выполняют собственной техникой, а 13% передают на аутсорс. Подавляющее большинство такой техники используют для сбора урожая — 64%, опрыскивания — 15%, внесения удобрений — 10%, а посев и почвообработка преимущественно осуществляется собственной техникой. Компании привлекают аутсорс, ведь необходимо собрать урожай в определенные временные рамки, которые зависят от погодных условий и сроков.
По материалам:
НВ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems