«Армия восстановления»: сколько людей трудоустроено с начала года — Finance.ua

«Армия восстановления»: сколько людей трудоустроено с начала года Сегодня 15:44 — Казна и Политика

«Армия восстановления»: сколько людей трудоустроено с начала года

С начала 2025 года в рамках проекта Армия восстановления было выдано 47 тысяч направлений для временно безработных украинцев и внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Об этом сообщает Государственная служба занятости.

На оплату их труда направлено 427 миллионов гривен.

Участники программы «Армия восстановления» привлечены к выполнению различных задач — от помощи пострадавшим от боевых действий до масштабных работ по восстановлению критически важной инфраструктуры и возведения оборонных сооружений для Вооруженных сил Украины. Каждый регион работает по собственному плану, согласованному с военными администрациями.

Служба предлагает тем, кто состоит на учете, не только возможность присоединиться к разнообразным работам, но и получить новые знания и практический опыт, что будет полезным не только сейчас, но и в будущем.

Оплата труда до 1,5 минимальных заработных плат, что на сегодняшний день эквивалентно 12 тысячам гривен за полный месяц работы.

Самые распространенные направления:

• Обеспечение жизнедеятельности пострадавших граждан и ВПЛ, оказание помощи маломобильным группам.

• Разгрузка, расфасовка и доставка гуманитарной помощи.

• Предоставление социальных услуг в местах сосредоточения ВПЛ и пострадавших в результате боевых действий граждан.

• Вспомогательные работы для нужд ВСУ.

• Разбор завалов, восстановление жилых домов, расчистка автомобильных и железнодорожных путей.

• Обустройство и укрепление блокпостов и фортификаций.

• Строительство защитных сооружений и укрепление дамб.

Регионы

Пока общественно полезные работы активно проводятся в 19 регионах Украины. Лидерами среди них являются: Топ-3 самых активных регионов выглядят так:

1. Харьковская область — 38 тыс. направлений;

2. Донецкая область — 30 тыс. направлений;

3. Киевская область — 29 тыс. направлений.

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