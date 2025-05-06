«Армия восстановления»: сколько людей трудоустроено с начала года — Finance.ua
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«Армия восстановления»: сколько людей трудоустроено с начала года

Казна и Политика
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«Армия восстановления»: сколько людей трудоустроено с начала года
«Армия восстановления»: сколько людей трудоустроено с начала года
С начала 2025 года в рамках проекта Армия восстановления было выдано 47 тысяч направлений для временно безработных украинцев и внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Об этом сообщает Государственная служба занятости.
На оплату их труда направлено 427 миллионов гривен.
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Участники программы «Армия восстановления» привлечены к выполнению различных задач — от помощи пострадавшим от боевых действий до масштабных работ по восстановлению критически важной инфраструктуры и возведения оборонных сооружений для Вооруженных сил Украины. Каждый регион работает по собственному плану, согласованному с военными администрациями.
Служба предлагает тем, кто состоит на учете, не только возможность присоединиться к разнообразным работам, но и получить новые знания и практический опыт, что будет полезным не только сейчас, но и в будущем.
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Оплата труда до 1,5 минимальных заработных плат, что на сегодняшний день эквивалентно 12 тысячам гривен за полный месяц работы.

Самые распространенные направления:

• Обеспечение жизнедеятельности пострадавших граждан и ВПЛ, оказание помощи маломобильным группам.
• Разгрузка, расфасовка и доставка гуманитарной помощи.
• Предоставление социальных услуг в местах сосредоточения ВПЛ и пострадавших в результате боевых действий граждан.
• Вспомогательные работы для нужд ВСУ.
• Разбор завалов, восстановление жилых домов, расчистка автомобильных и железнодорожных путей.
• Обустройство и укрепление блокпостов и фортификаций.
• Строительство защитных сооружений и укрепление дамб.
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Регионы

Пока общественно полезные работы активно проводятся в 19 регионах Украины. Лидерами среди них являются: Топ-3 самых активных регионов выглядят так:
1. Харьковская область — 38 тыс. направлений;
2. Донецкая область — 30 тыс. направлений;
3. Киевская область — 29 тыс. направлений.

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Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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