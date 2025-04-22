«Армия восстановления»: выдано 45 тыс. направлений с начала года (самые распространенные направления, зарплата) — Finance.ua

«Армия восстановления»: выдано 45 тыс. направлений с начала года (самые распространенные направления, зарплата)
В рамках проекта Армия восстановления с начала года уже выдано 45 тысяч направлений для временно безработных украинцев и незанятых внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Об этом сообщает Правительственный портал.
Для выплаты их заработной платы направлено 423 миллиона гривен.
Участники программы «Армия восстановления» выполняют широкий спектр задач: от помощи пострадавшим от боевых действий до масштабных работ по восстановлению критической инфраструктуры и строительства оборонных сооружений для ВСУ.
Каждый регион работает по собственному плану, согласованному с военными администрациями.
Но это больше, чем просто временная занятость. Это возможность приобрести новые навыки, получить опыт, адаптироваться к изменениям и заложить основу для дальнейшего профессионального развития.
Служба предлагает тем, кто состоит на учете, не только возможность присоединиться к различным работам, но и получить новые знания и практический опыт, что будет полезным не только сейчас, но и в будущем.
Оплата
Оплата труда до 1,5 минимальных заработных плат, что на сегодняшний день эквивалентно 12 тысячам гривен за полный месяц работы.
Самые распространенные направления работ:
- Обеспечение жизнедеятельности пострадавших граждан и ВПЛ, оказание помощи маломобильным группам.
- Разгрузка, фасовка и доставка гуманитарной помощи.
- Предоставление социальных услуг в местах сосредоточения ВПЛ и пострадавших в результате боевых действий граждан.
- Вспомогательные работы для нужд ВСУ.
- Разбор завалов, восстановление жилых домов, расчистка автомобильных и железнодорожных путей.
- Обустройство и укрепление блокпостов и фортификаций.
- Строительство защитных сооружений и укрепление дамб.
В настоящее время общественно полезные работы активно проводятся в 19 регионах Украины.
Топ-3 самых активных регионов:
1. Харьковская область — 38 тыс. направлений;
2. Донецкая область — 30 тыс. направлений;
3. Киевская область — 28 тыс. направлений.
В Украине продолжаются масштабные работы по восстановлению жилищного фонда и инфраструктуры. Реализуются проекты, направленные на восстановление жилья и объектов необходимых для стабильного функционирования населенных пунктов. Несмотря на непростую ситуацию, активно восстанавливаются разрушенные города и социальные учреждения, в процессах восстановления активно участвует местное население. Кроме того, продолжаются работы по восстановлению ключевой инфраструктуры.
Справка Finance.ua:
- Напомним, проект «Армия восстановления» имеет большое значение для Украины. Он поддерживает восстановление инфраструктуры, создает новые рабочие места для безработных и внутренне перемещенных лиц, облегчая их адаптацию.
- Благодаря программе участники проекта получают возможность работать, поддерживать общины и вносить свой вклад в восстановление Украины.
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