«Армия восстановления»: Сколько средств направили на заработную плату в рамках проекта (инфографика) — Finance.ua

«Армия восстановления»: Сколько средств направили на заработную плату в рамках проекта (инфографика) Сегодня 07:16 — Казна и Политика

«Армия восстановления»: Сколько средств направили на заработную плату в рамках проекта (инфографика)

В Украине более 183 тысяч безработных приобщились к общественно полезным работам в рамках проекта «Армия восстановления», на их зарплаты выделили 1,486 млрд грн.

Об этом сообщили в Государственной службе занятости.

Согласно обнародованным данным, на 30 сентября 2024 года, начиная с 1 октября 2022 года, Государственная служба занятости выдала 183 940 направлений на выполнение общественно полезных работ, больше всего — в Харьковской области (28 870 направлений).

Среди регионов с наибольшим количеством привлеченных безработных также Донецкая (21 907 направлений), Черниговская (20 184), Киевская (20 122) и Полтавская (19 343) области.

Всего в проект «Армия восстановления» присоединились 19 регионов.

На выплату заработной платы за участие в правительственном проекте «Армия восстановления» уже направлено 1486 млн грн.

Оплата общественно полезных работ составляет 12 тыс. грн за полный отработанный месяц.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.