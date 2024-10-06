«Армия восстановления»: Сколько средств направили на заработную плату в рамках проекта (инфографика) — Finance.ua
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«Армия восстановления»: Сколько средств направили на заработную плату в рамках проекта (инфографика)

Казна и Политика
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«Армия восстановления»: Сколько средств направили на заработную плату в рамках проекта (инфографика)
«Армия восстановления»: Сколько средств направили на заработную плату в рамках проекта (инфографика)
В Украине более 183 тысяч безработных приобщились к общественно полезным работам в рамках проекта «Армия восстановления», на их зарплаты выделили 1,486 млрд грн.
Об этом сообщили в Государственной службе занятости.
Согласно обнародованным данным, на 30 сентября 2024 года, начиная с 1 октября 2022 года, Государственная служба занятости выдала 183 940 направлений на выполнение общественно полезных работ, больше всего — в Харьковской области (28 870 направлений).
«Армия восстановления»: Сколько средств направили на заработную плату в рамках проекта (инфографика)
Среди регионов с наибольшим количеством привлеченных безработных также Донецкая (21 907 направлений), Черниговская (20 184), Киевская (20 122) и Полтавская (19 343) области.

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Всего в проект «Армия восстановления» присоединились 19 регионов.
На выплату заработной платы за участие в правительственном проекте «Армия восстановления» уже направлено 1486 млн грн.
Оплата общественно полезных работ составляет 12 тыс. грн за полный отработанный месяц.
По материалам:
Finance.ua
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