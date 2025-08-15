«Армия восстановления»: правительство увеличило оплату труда до 16 тыс. грн — Finance.ua

«Армия восстановления»: правительство увеличило оплату труда до 16 тыс. грн Сегодня 12:33 — Личные финансы

Кабинет Министров повысил размер заработной платы для участников общественно полезных работ в прифронтовых территориях. Теперь украинцы, которые привлекаются к таким временным работам, будут получать на 33% больше — две минимальные зарплаты или 16 тыс. грн.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного центра занятости.

Участие в СКР является добровольным. Теперь возможность приобщиться к таким работам в регионах, приближенных к зоне боевых действий, распространяется и на людей пенсионного возраста до 70 лет. Ранее участвовать могли только зарегистрированные в Службе занятости безработные и внутренне перемещенные без постоянной работы.

Благодаря принятым изменениям к выполнению общественно полезных работ смогут привлечь большее количество работников.

Общественно полезные работы организуют по заказу военных администраций в период военного положения. Они направлены на восстановление инфраструктуры, поддержку местного населения, помощь вооруженным силам Украины и обеспечение стабильности общин в сложных условиях.

Общественно полезные работы организованы в 19 регионах Украины. В других областях размер оплаты и условия привлечения работников остаются без изменений.

Напомним, с начала 2025 года в рамках проекта Армия восстановления было выдано 47 тысяч направлений для временно безработных украинцев и внутренне перемещенных лиц. На оплату их труда направлено 427 миллионов гривен.

Безработные, получающие направление на выполнение общественно полезных работ, работают как правило над восстановлением поврежденной во время войны инфраструктуры.

