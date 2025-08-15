«Армия восстановления»: правительство увеличило оплату труда до 16 тыс. грн — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

«Армия восстановления»: правительство увеличило оплату труда до 16 тыс. грн

Личные финансы
16
«Армия восстановления»: правительство увеличило оплату труда до 16 тыс. грн
«Армия восстановления»: правительство увеличило оплату труда до 16 тыс. грн
Кабинет Министров повысил размер заработной платы для участников общественно полезных работ в прифронтовых территориях. Теперь украинцы, которые привлекаются к таким временным работам, будут получать на 33% больше — две минимальные зарплаты или 16 тыс. грн.
Об этом сообщает пресс-служба Государственного центра занятости.
Участие в СКР является добровольным. Теперь возможность приобщиться к таким работам в регионах, приближенных к зоне боевых действий, распространяется и на людей пенсионного возраста до 70 лет. Ранее участвовать могли только зарегистрированные в Службе занятости безработные и внутренне перемещенные без постоянной работы.
Читайте также
Благодаря принятым изменениям к выполнению общественно полезных работ смогут привлечь большее количество работников.
Общественно полезные работы организуют по заказу военных администраций в период военного положения. Они направлены на восстановление инфраструктуры, поддержку местного населения, помощь вооруженным силам Украины и обеспечение стабильности общин в сложных условиях.
Общественно полезные работы организованы в 19 регионах Украины. В других областях размер оплаты и условия привлечения работников остаются без изменений.
Читайте также
Напомним, с начала 2025 года в рамках проекта Армия восстановления было выдано 47 тысяч направлений для временно безработных украинцев и внутренне перемещенных лиц. На оплату их труда направлено 427 миллионов гривен.
Безработные, получающие направление на выполнение общественно полезных работ, работают как правило над восстановлением поврежденной во время войны инфраструктуры.
📢 Подписывайтесь на рассылку Finance.ua о деньгах. Эта рассылка — важный помощник, помогающий обращаться разумно с деньгами. Практические советы, проверенные сервисы, секреты экономии и заработка — 1 раз в 2 недели все на вашей почте. 🎯 Присоединиться можно здесь.
По материалам:
Finance.ua
ДеньгиКабмин
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems