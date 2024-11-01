АРМА продает 35 картин Медведчука — Finance.ua
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АРМА продает 35 картин Медведчука

Казна и Политика
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АРМА продает 35 картин Медведчука
АРМА продает 35 картин Медведчука
Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) объявило о начале реализации коллекции картин Виктора Медведчука. На Прозорро. Продажи уже опубликованы первые 35 лотов.
Об этом сообщает пресс-служба АРМА.
Организатор будет добавлять новые лоты на Прозорро. Продажи, пока не будет выставлена ​​вся часть коллекции, состоящая из 136 картин.
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Предварительно уже была реализована коллекция дорогостоящих часов, автомобиль марки Майбах, квадроциклы и багги.
«Приглашаем вас присоединиться к аукциону, который состоится уже 13 ноября 2024 года, чтобы иметь возможность стать обладателем этих уникальных картин», — отметили в сообщении.
Напомним, ранее коллекция в 136 картин была оценена почти в 4 миллиона гривен.
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Эксперты Национального художественного музея Украины осмотрели всего 285 картин. Из них — 149 картин признаны такими, которые обладают культурной и исторической ценностью. Эти 149 картин должны быть переданы в украинские музеи, но законопроект № 11 280−1 относительно особенностей управления культурными ценностями и другими активами не набрал достаточного количества голосов среди народных депутатов.
АРМА продало на аукционе последние ценные часы, принадлежавшие Виктору Медведчуку. Часы Dolce&Gabbana были реализованы за 285 тыс. грн. За лот соревновались 4 участника.
По материалам:
Корреспондент.net
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