Часть коллекции картин медведчука оценена в 4 млн грн: сколько стоит самое дорогое полотно — Finance.ua

Часть коллекции картин медведчука оценена в 4 млн грн: сколько стоит самое дорогое полотно Сегодня 13:36 — Фондовый рынок

Часть коллекции картин медведчука оценена в 4 млн грн: сколько стоит самое дорогое полотно

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) получило независимую оценку 136 картин государственного изменника виктора медведчука.

Об этом сообщили в АРМА.

Оценку проводил победитель, избранный Комиссией по реализации арестованных активов — ЧП «ТЕНДЕР ОНЛАЙН». Вся коллекция была разделена на две части. 149 картин — имеют культурную ценность и являются дорогостоящими, а 136 картин оценены почти в 4 млн грн.

Среди самых дорогих работ:

392,5 тыс. грн — Композиция с лодками (автор неизвестен)

374, 4 тыс. грн — Полдень в Крыму (автор — Витиковский Лев)

349 тыс. грн — Тройка (автор — Стойлов Константин)

284, 8 тыс. грн — Кони (автор неизвестен)

170,1 тыс. грн — Акт или испанка (автор — Сергей Резниченко)

170,1 тыс. грн — Натюрморт со стулом (автор — Сергей Резниченко)

175,8 тыс. грн — Девушка с арбузом (автор — Сергей Резниченко)

107,3 ​​тыс. грн — Горный пейзаж (автор — Михаил Сапатюк)

71,5 тыс. грн — Крымский аромат (автор — Муравская Наталия)

60,7 тыс. грн — Рождественский день в Ждениеве (Герц Юрий)

54, 2 тыс. грн — Мишки в сосновом лесу (автор неизвестен)

Одной из самых дешевых картин является Портрет Медведчука (автор — Гарбар М) за 5,2 тыс. грн.

Каждую картину с фото и соответствующей оценкой впоследствии можно будет увидеть на «Прозорро. Продажи».

Читайте также АРМА продало на аукционе последние часы из коллекции Медведчука

Заметим, что по заключению экспертов Национального художественного музея Украины, эти картины не имеют культурной и исторической ценности, поэтому могут быть реализованы на аукционе.

Нацагентство планирует каждую картину разбить на отдельный лот. Ожидайте вскоре 136 объявлений на «Прозорро.Продажи», о чем АРМА обязательно проинформирует.

Читайте также АРМА продало одиннадцать часов Медведчука за 3,3 миллиона

Напомним, что эксперты Национального художественного музея Украины осмотрели всего 285 картин. Из них — 149 картин признаны такими, которые обладают культурной и исторической ценностью. Эти 149 картин должны быть переданы в украинские музеи, но законопроект № 11 280−1 относительно особенностей управления культурными ценностями и другими активами не набрал достаточного количества голосов среди народных депутатов. Ожидаем в ближайшее время регистрацию нового законопроекта, который позволит сохранить наше культурное наследие, когда-то оказавшееся в руках преступников и предателей.

Справка Finance.ua:

Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) на втором онлайн-аукционе реализовало часть коллекции часов Виктора Медведчука на общую сумму 3,3 млн грн.

Агентство по розыску и менеджменту активов передаст 148 картин Медведчука в Национальный художественный музей Украины. 136 картин, не имеющих значительной культурной ценности, будут проданы через Прозорро.Продажи.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.