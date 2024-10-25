Часть коллекции картин медведчука оценена в 4 млн грн: сколько стоит самое дорогое полотно — Finance.ua

Часть коллекции картин медведчука оценена в 4 млн грн: сколько стоит самое дорогое полотно
Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) получило независимую оценку 136 картин государственного изменника виктора медведчука.
Об этом сообщили в АРМА.
Оценку проводил победитель, избранный Комиссией по реализации арестованных активов — ЧП «ТЕНДЕР ОНЛАЙН». Вся коллекция была разделена на две части. 149 картин — имеют культурную ценность и являются дорогостоящими, а 136 картин оценены почти в 4 млн грн.
Среди самых дорогих работ:
- 392,5 тыс. грн — Композиция с лодками (автор неизвестен)
- 374, 4 тыс. грн — Полдень в Крыму (автор — Витиковский Лев)
- 349 тыс. грн — Тройка (автор — Стойлов Константин)
- 284, 8 тыс. грн — Кони (автор неизвестен)
- 170,1 тыс. грн — Акт или испанка (автор — Сергей Резниченко)
- 170,1 тыс. грн — Натюрморт со стулом (автор — Сергей Резниченко)
- 175,8 тыс. грн — Девушка с арбузом (автор — Сергей Резниченко)
- 107,3 тыс. грн — Горный пейзаж (автор — Михаил Сапатюк)
- 71,5 тыс. грн — Крымский аромат (автор — Муравская Наталия)
- 60,7 тыс. грн — Рождественский день в Ждениеве (Герц Юрий)
- 54, 2 тыс. грн — Мишки в сосновом лесу (автор неизвестен)
Одной из самых дешевых картин является Портрет Медведчука (автор — Гарбар М) за 5,2 тыс. грн.
Каждую картину с фото и соответствующей оценкой впоследствии можно будет увидеть на «Прозорро. Продажи».
Заметим, что по заключению экспертов Национального художественного музея Украины, эти картины не имеют культурной и исторической ценности, поэтому могут быть реализованы на аукционе.
Нацагентство планирует каждую картину разбить на отдельный лот. Ожидайте вскоре 136 объявлений на «Прозорро.Продажи», о чем АРМА обязательно проинформирует.
Напомним, что эксперты Национального художественного музея Украины осмотрели всего 285 картин. Из них — 149 картин признаны такими, которые обладают культурной и исторической ценностью. Эти 149 картин должны быть переданы в украинские музеи, но законопроект № 11 280−1 относительно особенностей управления культурными ценностями и другими активами не набрал достаточного количества голосов среди народных депутатов. Ожидаем в ближайшее время регистрацию нового законопроекта, который позволит сохранить наше культурное наследие, когда-то оказавшееся в руках преступников и предателей.
Справка Finance.ua:
- Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) на втором онлайн-аукционе реализовало часть коллекции часов Виктора Медведчука на общую сумму 3,3 млн грн.
- Агентство по розыску и менеджменту активов передаст 148 картин Медведчука в Национальный художественный музей Украины. 136 картин, не имеющих значительной культурной ценности, будут проданы через Прозорро.Продажи.
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