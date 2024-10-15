АРМА продало на аукционе последние часы из коллекции Медведчука — Finance.ua

АРМА продало на аукционе последние часы из коллекции Медведчука Сегодня 12:20 — Казна и Политика

Национальное агентство по поиску и менеджменту активов (АРМА) продало на аукционе последние ценные часы, принадлежавшие Виктору Медведчуку.

Об этом в Телеграме сообщила глава учреждения Елена Дума.

По ее информации, часы Dolce&Gabbana были реализованы за 285 тыс. грн. За лот соревновались 4 участника.

В общей сложности АРМА продало на торгах 20 ценных часов, которые принадлежали Виктору Медведчуку и были переданы нацагентству для дальнейшей реализации. Общая сумма от продажи коллекции составила более 7 млн ​​грн.

Средства от продажи пойдут на закупку военных облигаций.

Напомним, Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) в августе перечислило в бюджет 78,8 млн грн от управления арестованными активами.

Укрінформ По материалам:

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