АРМА продало на аукционе последние часы из коллекции Медведчука — Finance.ua
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АРМА продало на аукционе последние часы из коллекции Медведчука

Казна и Политика
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Национальное агентство по поиску и менеджменту активов (АРМА) продало на аукционе последние ценные часы, принадлежавшие Виктору Медведчуку.
Об этом в Телеграме сообщила глава учреждения Елена Дума.
По ее информации, часы Dolce&Gabbana были реализованы за 285 тыс. грн. За лот соревновались 4 участника.
АРМА продало на аукционе последние часы из коллекции Медведчука
В общей сложности АРМА продало на торгах 20 ценных часов, которые принадлежали Виктору Медведчуку и были переданы нацагентству для дальнейшей реализации. Общая сумма от продажи коллекции составила более 7 млн ​​грн.
Средства от продажи пойдут на закупку военных облигаций.
Напомним, Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) в августе перечислило в бюджет 78,8 млн грн от управления арестованными активами.
По материалам:
Укрінформ
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